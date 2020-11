NXP en TU/e bieden beurzen aan voor masterstudenten Electrical Engineering

De NXP Foundation en de TU/e starten samen het NXP Foundation - TU/e Fellowship Program. Dit jaar en de komende twee jaren worden elk jaar maximaal tien nieuwe studenten geselecteerd voor het programma. Ze krijgen een beurs van 5000 euro per jaar, voor hun tweejarige masteropleiding.

Het NXP Foundation Fellowship Program is een meerjarige verbintenis van de NXP Foundation van 250.000 dollar om de masteropleiding van hooggekwalificeerde studenten aan de faculteit Electrical Engineering van de TU/e te financieren.

De keuze van de NXP Foundation is gebaseerd op de sterke competenties van de TU/e op het gebied van millimeter-golf technologie. Een andere factor is dat NXP zijn hoofdkantoor in Eindhoven heeft en van oudsher nauwe banden heeft met de TU/e.

De beurzen worden toegekend op basis van studieprestaties, activiteiten die naast het reguliere studieprogramma worden verricht en motivatie. Studenten die gespecialiseerd zijn in geavanceerde technologieën zoals automotive, micro-elektronica en radiocommunicatie komen in aanmerking. De studenten die de beurs krijgen doen hun afstudeeropdracht of stage in nauwe samenwerking met NXP, maar hebben aan het einde van hun beursperiode geen contractuele verplichtingen jegens NXP.

De NXP-beurs wordt aangevuld door de TU/e Master Honors Academy. De beursstudenten krijgen een intensieve professionele ontwikkelingstraining en werken gezamenlijk aan het NXP-teamproject, gecoacht door senior NXP- en universitaire experts.

Guido Dierick, Country Manager NXP Nederland: "Microchips worden steeds kleiner en buitengewoon complex. Dit is een uitdaging voor zowel halfgeleiderbedrijven als universiteiten. Een goede samenwerking is daarom belangrijker dan ooit om Nederland in staat te stellen voorop te blijven lopen qua innovatie. Ik ben erg blij dat de NXP Foundation nu voor het eerst in haar bestaan studenten buiten de VS gaat ondersteunen, en daarvoor de TU/e heeft geselecteerd."

Millimeter-golftechnologie

Onderwijs over millimetergolftechnologie vormt de basis voor onderzoek naar autoradar en 5G/6G draadloze communicatie. De TU/e leidt verschillende onderzoeksprojecten op dit gebied in samenwerking met NXP en andere industriële partners.

Domine Leenaerts, NXP-fellow en hoogleraar aan de TU/e: "Bijna alle kwaliteitsverbeteringen in draadloze communicatie komen tot stand door vereenvoudiging van het RF- en mm-ontwerp en dat is een uitdaging waar NXP dagelijks voor staat. Dit zal zeker gelden voor de nieuwe 6G draadloze communicatiestandaard met frequenties boven 100GHz. Het is belangrijk voor onze toekomst dat studenten leren omgaan met deze uitdagingen. Daarom ben ik erg blij met het studiebeursprogramma, dat NXP ongetwijfeld in contact zal brengen met nieuw talent".

Kostas Doris, NXP Fellow en TU/e-hoogleraar: "mm-wave radartechnologie gaat ervoor zorgen dat auto's beter kunnen voelen en reageren op de omgeving dan de mens. Met dit programma willen we onze studenten de kans geven om in een vroeg stadium kennis te maken met de uitdagingen in dit spannende terrein en hen in staat stellen om met hun talent een bijdrage te leveren aan baanbrekende innovaties."