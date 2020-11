Bavaria brouwt zijn bier nu op ijzerpoeder

De TU Eindhoven (TU/e), Swinkels Family Brewers en het Metal Power consortium hebben ’s werelds eerste industriële installatie ingericht met ijzerpoeder als circulaire brandstof. Ijzerbrandstof is een veelbelovende CO2-vrije, herbruikbare, compacte en makkelijk vervoerbare energiedrager.

Elektriciteitscentrales en warmte-intensieve industrieën zijn samen verantwoordelijk voor 40% van de globale CO 2 -uitstoot. Om onze klimaatdoelstellingen te halen moet dit getal terug gebracht worden tot nul. Tot op heden zijn er weinig CO 2 -vrije en schaalbare alternatieven voor deze sectoren. Daarnaast kan hernieuwbare energie opgewekt door de zon of wind niet altijd gebruikt worden in deze industrieën, omdat de timing en locatie van opwekking of de energievorm niet overeenkomt met hun energievraag.

Circulair proces

"Het mooie aan ijzerbrandstof is dat je de in ijzerpoeder opgeslagen energie vrij kunt laten komen waar en wanneer je het nodig hebt", zegt Philip de Goey, hoogleraar verbrandingstechnologie aan de TU Eindhoven. "Fijn ijzerpoeder brandt goed en hierbij komt veel energie vrij in de vorm van warmte. Deze warmte kan de industrie van hun energievraag voorzien."



Het ijzerpoeder wordt in de ijzerbrandstof-installatie gegoten bij brouwerij Bavaria in Lieshout. Foto: Bart van Overbeeke

Bovendien is het ijzerpoeder herbruikbaar en makkelijk te vervoeren. "Tijdens de verbranding ontstaat geen CO 2 , er blijft slechts roest over. Het is een circulair proces: dit roestpoeder vang je op en zet je duurzaam weer om tot ijzerpoeder." Verder is ijzerbrandstof volgens de onderzoekers veilig en verliest het geen energie tijdens de opslag. "Ijzerbrandstof eenvoudig en veilig op te slaan voor langere periodes en te transporteren over langere afstanden - een van de grootste uitdagingen in de energietransitie."

Bewijs als duurzaam alternatief

Eerder lieten studenten en onderzoekers al zien dat verbranding van ijzerbrandstof mogelijk was in het lab. Met het aansluiten van 's werelds eerste industriële ijzerbrandstof-installatie bij de Bavaria-brouwerij demonstreert het Metal Power consortium dat ijzerbrandstof daadwerkelijk kan worden toegepast in warmte-intensieve industrieën als duurzame energiebron. De brouwerij is een typisch voorbeeld van een industrieel proces dat door (fossiele) warmte aangedreven wordt. Met de huidige opstelling is het mogelijk 15 miljoen glazen bier te brouwen.

"We zijn enorm trots dat wij als eerste bedrijf deze nieuwe brandstof op industriële schaal testen en daarmee de energietransitie helpen te versnellen", zegt Peer Swinkels, CEO Royal Swinkels Family Brewers. "Als familiebedrijf investeren we in een duurzame en circulaire economie, omdat wij in generaties denken en niet in jaren. Deze manier van denken wordt in de samenwerking met het Metal Power Consortium gecombineerd met hoogwaardige kennis. Met deze innovatieve technologie willen wij ons brouwproces minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en zullen we hier verder in investeren."

Technische verbetering en opschaling

"Hoewel dit een gigantisch mijlpaal is waar we trots op zijn, kijken we verder", zegt Chan Botter, teamleider van het deelnemende studententeam Solid. "Op dit moment loopt er al een vervolgproject waarin gewerkt wordt aan de opschaling tot 1 MW en de technische verbetering van het systeem. We zijn nu plannen aan het maken voor een 10 MW systeem dat klaar moet zijn in 2024. Onze ambitie is om de eerste kolencentrales te kunnen ombouwen naar duurzame ijzerbrandstofcentrales voor 2030."

De ijzerbrandstof-installatie op transport bij brouwerij Bavaria. Foto: Mees van den Ekart



"Naast de verbranding zijn we inmiddels ook druk bezig om het restproduct, roestpoeder, via het zogeheten regeneratieproces weer om te zetten naar ijzerbrandstof. Zo kunnen we duurzame energie opslaan in ijzerbrandstof en de ijzerbrandstofcyclus volledig maken. We kijken hiervoor naar verschillende bestaande en niet bestaande technologieën. Hiervan zullen de eerste resultaten begin volgend jaar binnen komen."