Nieuw motorconcept kan vliegtuiguitstoot met 20 tot 50% verminderen

Onderzoekers van de TU Delft gaan - samen met partners Safran Group, Airbus en Rotterdam The Hague Innovation Airport ] - werken aan een geavanceerde ‘Advanced Propulsion and Power Unit’ (Appu) voor vliegtuigen van het kaliber Airbus A320. Deze technologie, die vliegtuigmotoren energiezuiniger maakt en het mogelijk maakt om te vliegen op een mix van energiedragers, inclusief waterstof, kan de CO2-uitstoot van het vliegtuig naar verwachting met 20% verminderen en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tijdens het opstijgen en de landing met de helft.

De EU-doelstellingen zoals weergegeven in het beleidsrapport ‘Flightpath 2050' hebben tot doel de klimaateffecten van de luchtvaart drastisch te verminderen. Daarvoor is radicaal nieuwe technologie nodig, maar het duurt lang om deze te ontwikkelen. De Appu-technologie kan een deel van het klimaateffect van de luchtvaart op veel kortere termijn aanpakken. Het project, gecoördineerd door Arvind Gangoli Rao en Leo Veldhuis van de sectie Flight Performance and Propulsion van de TU Delft, is het grote project van dit kaliber waarbij de energiemix wordt geïntroduceerd voor de luchtvaart.

Gangoli Rao: "Het Appu-project heeft als doel om zowel de lokale emissies als de wereldwijde impact van de luchtvaart aanzienlijk te verminderen. Dat doen we door de vliegtuigen te laten vliegen op een mix van energiedragers, waaronder waterstof, en door tegelijkertijd de vliegtuigmotoren energiezuiniger te maken met innovatieve ‘Boundary Layer Ingestion' (BLI) technologie.

Het werkpaard van de luchtvaart

Het projectteam zal deze technologie speciaal ontwikkelen voor werkpaarden zoals de Airbus A320. Veldhuis: "Vliegtuigen die gebruikt worden voor korte tot middellange afstanden, zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van de luchtvaart (35-40%). Kleine vliegtuigen kun je elektrisch of hybride-elektrisch maken, maar die oplossingen zijn niet schaalbaar en toepasbaar op grotere vliegtuigen zoals de A320-familie".