De technische opleider ROVC stelt technische kennisbank TechTake gratis ter beschikking aan het grote publiek. Op het platform is informatie te vinden over de werking en het dagelijks gebruik van technische componenten en over technische begrippen, zoals symbolen, formules en coderingen.

TechTake bevat informatie over verschillende technische vakgebieden, van aandrijftechniek en elektrotechniek tot klimaattechniek. Per vakgebied is er een technische begrippenlijst te vinden en uitleg over de werking van componenten aan de hand van afbeeldingen, filmpjes en animaties. Daarnaast is er een overzicht terug te vinden met verschillende cursussen en trainingen in Nederland op het gebied van techniek. ROVC verwacht dat de online kennisbank in het eerste jaar40.000 technici gaat trekken.

Kennis halen en brengen

Manager Producten Waldo Linders: "We zien de TechTake niet als een statische kennisbank, maar als een dynamisch platform dat continu in ontwikkeling is. Het is een platform waar je kunt halen, maar ook kunt brengen. We hebben de basis neergezet en hopen dat we dit samen met cursisten, bedrijven en leveranciers verder uit kunnen bouwen."

Bijdrage aan omscholing technici

Directeur John Huizing: "Wanneer organisaties NOW 3 aanvragen, zijn zij verplicht om bij- of omscholing aan werknemers te bieden. Onze branche zet zich actief in voor omscholing. Eerder dit jaar maakte we ons hard voor een Deel- en Omscholings-NOW, met als doel om medewerkers met technische affiniteit in vakgebieden met minder toekomstperspectief om te scholen naar de groeiende vakgebieden. De TechTake kan een belangrijke rol vervullen bij dergelijke omscholing: het platform dient als naslagwerk voor technici in hun nieuwe vakgebied. Dankzij onze opleidingen hebben we veel technische kennis in huis. Door de TechTake gratis toegankelijk te maken voor iedereen, delen we een deel van die kennis met de markt en helpen we op die manier de branche vooruit."