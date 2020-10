TV: Ontwerpster Christien Meindertsma onderzoekt de vorm van alledaagse gebruiksvoorwerpen

In het NTR-programma Voor de Vorm zoekt ontwerpster Christien Meindertsma uit waarom het koffiekopje, de auto, de stoel, het horloge, de gloeilamp, het bed, de kerstbal en de pump de vorm hebben die ze hebben. Door opnieuw naar deze gebruiksvoorwerpen te kijken, stuit zij op bijzondere verrassingen.

Na het zien van Voor de Vorm kijk je anders naar je horloge en zit je nooit meer hetzelfde op een stoel. Want wie kijkt en zoekt, vindt achter elke vorm een verhaal. Zo komt Christien er achter dat zonder de schipper op zee, het polshorloge nooit was uitgevonden. Pumps met hoge hakken werden eerder gedragen door mannen dan door vrouwen. En we sliepen vroeger rechtop omdat we geloofden dat we anders zouden overlijden in onze slaap. Ook was de eerste ‘kerstbal' helemaal geen bal: de eerste kerstbomen in de negentiende eeuw werden versierd met fruit en noten. Het was vroeger gebruikelijk om je koffie te drinken van het schoteltje in plaats van uit een kopje. En er is niets zo moeilijk als het ontwerpen van een stoel.



Ook kijkt Meindertsma bij elk voorwerp naar de toekomst. Is het uitontwikkeld of staan er nog vernieuwingen op stapel?

Uitzending: 's zondags om 22.50 uur op NPO 2

Afleveringen:

8 november - Koffiekopje

15 november - Auto

22 november - Stoel

29 november - Horloge

6 december - Gloeilamp

13 december - Bed

20 december - Kerstbal

27 december - Pump