Nederlandse zonnedrone succesvol getest (video)

De eerste Nederlandse zonnedrone van Avy heeft een succesvolle testvlucht gemaakt. Het prototype is bedoeld voor dringend medisch transport, ondersteuning van hulpdiensten en natuurbeschermingsinitiatieven.

Het gaat om een bestaande Avy-drone die is verrijkt met op maat gemaakte zonnefolie ontwikkeld door Wattlab om meer zonlicht te reflecteren en te absorberen. De succesvolle testvlucht markeert een mijlpaal voor de samenwerkende technologiebedrijven die langeafstandsvluchten een stap dichter bij emissievrijheid willen brengen. De bevindingen zullen worden verwerkt in toekomstige Avy-modellen.

"Ons doel is om de overgang naar duurzame luchtvaart te versnellen", zegt Patrique Zaman, oprichter van Avy. "Door zonnecellen in onze vleugels te integreren, maken we gebruik van de schoonst beschikbare energie. De Avy-drone kan levensreddende medicijnen door de lucht vervoeren in Europa en Afrika, maar ook eerste hulpdiensten in Europa ondersteunen. De testvlucht in september liet veelbelovende resultaten zien en was een eerste stap op weg naar een langere vliegtijd."

Verlengde autonome vlucht op zonne-energie

Net als eerdere Avy-drones vliegt de solar-drone elektrisch, emissievrij, volledig autonoom en kan hij verticaal opstijgen en landen. Het grote verschil met de eerder ontwikkelde fixed-wing drone is dat de solar drone wordt opgeladen door zonne-energie. Voor deze techniek heeft Avy samengewerkt met zonne-energiespecialist Wattlab, die een sterke maar lichtgewicht 'solar skin' heeft ontwikkeld die werd gebruikt als buitenlaag van de glasvezelvleugels. Op deze manier wekt de drone extra energie op tijdens het vliegen.

Testresultaten

Een lager vleugelgewicht, een groter vleugeloppervlak en meer zonnecellen op de vleugels zijn allemaal binnen handbereik. Zonnecellen met een hoger rendement worden de komende maanden getest. Omdat Avy wordt gebruikt voor medische projecten in Afrika, waar de zon een oneindig potentieel heeft, kan een drone op zonne-energie langere afstanden afleggen, wat bredere inzetbaarheid biedt om meer mensen te bereiken.