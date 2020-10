Unmanned Valley wil drone-corridor van Katwijk naar zee

Er is momenteel geen plek in Nederland waar de piloot zijn drone standaard buiten zijn zicht mag laten vliegen. Voor ‘Beyond Visual Line of Sight’ (BVLOS)vluchten moet per vlucht toestemming geregeld worden. Unmanned Valley wil nu een BVLOS-corridor realiseren van het fieldlab naar de zee.

Het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen op voormalig marinevliegkamp Valkenburg start daarom, ondersteund door droneconsultancy en software-ontwikkelaar AirHub, met een onderzoek naar de precieze geschikte route en de randvoorwaarden voor de vluchten.

Het doel is te komen tot een ‘risk-based and managed' testomgeving waarin bedrijven, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid ervaring op kunnen doen voor toekomstige business cases, veiligheid en regelgeving. Tegelijkertijd geeft het een enorme impuls aan de verdere ontwikkeling van innovatieve dronetoepassingen en de Nederlandse dronesector.

Bedrijven in verschillende sectoren tonen in toenemende mate interesse in de mogelijkheden van BVLOS-vliegen. Bijvoorbeeld voor de inspectie van windmolen op zee of hoogspanningsmasten, voor spoedeisend transport van medische goederen of bevoorrading van zeeschepen, of voor de ondersteuning van hulpdiensten bij calamiteiten.

"De ervaringen van BVLOS-projecten in binnen- en buitenland tonen het potentieel. Dat neemt niet weg dat er met name op het gebied van techniek, sociale acceptatie en wet- en regelgeving nog stappen gezet kunnen worden", aldus Stephan van Vuren, droneconsultant en mede-oprichter van AirHub. "Als alle belanghebbenden helpen om barrières weg te nemen en we hiermee een structurele mogelijkheid kunnen creëren voor het testen en demonstreren van BVLOS-concepten, brengen we de sector verder, ondersteunen we de schaalbaarheid en publieke acceptatie van innovatieve toepassingen, voorkomen we dat innovatie weglekt naar landen om ons heen, en leveren we tegelijkertijd een flinke bijdrage aan een robuust kader voor ‘echte BVLOS-operaties' in de toekomst."