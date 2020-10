Staalplaten scheiden met een magneet

Goudsmit Magnetics heeft een Fail Safe platenscheider ontwikkeld voor het automatisch scheiden van staalplaten tot een dikte van ca 4 mm. De scheider is uitgevoerd met zeer krachtige Neodymium magneten en kan met behulp van een nieuw gepatenteerd systeem pneumatisch aan- en uitgeschakeld worden.

Dit schakelen gebeurt snel door het verdraaien van de magneten. De platenscheider is volgens de makers onderhoudsvrij en als enige in zijn soort voorzien van een veergestuurde uitstand. Ook bij onderbreking van de perslucht schakelt hij automatisch uit, zelfs bij volledige belasting van een maximale stapelhoogte. Ook tijdens onderhoud is het niet mogelijk dat de magneet per ongeluk ingeschakeld blijft.

Dit biedt extra veiligheid. In tegenstelling tot vaste platenscheiders, maken schakelbare platenscheiders tussentijdse wisseling van producten tijdens een ingesteld proces mogelijk. De machine is geschikt voor staalplaten van bijna iedere vorm, lengte en breedte, dus ook ronde of asymmetrische vormen. De permanente magneetkracht is gegarandeerd voor tientallen jaren. Bovendien is dit systeem, in combinatie met de zwenkarm, in hoogte instelbaar.

Geautomatiseerde processen

Magnetische platenscheiders vinden hun toepassing in onder meer plaatverwerkende industrie en in gerobotiseerde productiecellen voor de productie van lassamenstellingen. Robots pakken met magneetgrijpers grote plaatdelen op en positioneren deze op een lastafel. Doordat de staalplaten geolied zijn kleven deze aan elkaar en neemt de robot soms twee platen tegelijk op. Hierdoor kan de tweede staalplaat halverwege de lastafel los laten en naar beneden vallen. Dit veroorzaakt veel schade in een hightech omgeving, waar de lastafel vaak is voorzien van sensoren, opnemers en actuatoren. Ook kan het dubbel inleggen van twee aan elkaar klevende staalplaten grote schade veroorzaken aan een matrijs. Door toepassing van Neodymium platenscheiders, worden de platen ondanks de oliefilm van elkaar gescheiden, waarna de robot ze één voor één van de stapel kan tillen. De Fail Safe platenscheider heeft als optie ook een mogelijkheid voor aan/uit detectie doormiddel van een stekkerbaar plug & play systeem.

Pneumatische bediening

De met perslucht bediende platenscheiders scheiden geoliede platen, maar doen ook goed werk als er vacuüm tussen de staalplaten aanwezig is. Of als de platen voorbewerkt of gepolijst zijn. In tegenstelling tot vaste platenscheiders, maken schakelbare platenscheiders tussentijdse wisseling van producten tijdens een ingesteld proces mogelijk. Wanneer de bovenste plaat van een stapel wordt verwijderd, neemt de onderste direct zijn plaats in. Om de stapel staalplaten aan te vullen, kunnen de magnetische platenscheiders eenvoudig met een pneumatisch ventiel worden uitgeschakeld. Na ontgrendeling van de zwenkarm draaien de magneten weg, waarna de stapel platen op eenvoudige wijze inwisselbaar of aanvulbaar is.