Fred van Houten overleden

Fred van Houten is overleden, afgelopen zondag 18 oktober. Van Houten was een belangrijk inspirator en verbinder op het gebied van productietechnologie. Hij is 69 jaar oud geworden.

Professor van Houten was sinds 1978 verbonden aan de Universiteit Twente; zijn carrière kende vele hoogtepunten. Zo stond hij aan de wieg van de succesvolle opleiding Industrieel Ontwerpen en was hij president van CIRP, een van de grootste onderzoeksorganisaties in zijn vakgebied, de productietechnologie.

De kroon op zijn werk was de opening van het Fraunhofer Project Center in 2017 op de campus. Dankzij een groot wereldwijd netwerk, waaronder veel contacten met de maakindustrie in Duitsland, wist Van Houten de komst van dit Center naar de UT te realiseren.

Ook in de regio, onder meer als lid van het Topteam voor de ombouw van het gesloten vliegveld Twente tot Technology Base Twente, droeg Fred van Houten 'smart industry' een warm hart toe. Afgelopen juni kwam hij nog in het nieuws doordat hij terugtrad als toezichthouder van Apollo Vredestein, uit onvrede over de massaontslagen aldaar. Van Houten was daar sinds 2015 commissaris en streefde ernaar om de fabriek in Twente competitief te houden door innovatie en automatisering. Een vergelijkbare rol speelde hij bij technisch textielconcern Ten Cate.

Bij zijn afscheid in 2017 als hoogleraar Design Engineering aan de UT ontving Fred van Houten de Erepenning. Deze penning is in principe voor mensen buiten de UT met grote verdiensten voor de universiteit. Dat UT-medewerkers deze onderscheiding krijgen, is uitzonderlijk.





Van Houten wordt binnen de UT herinnerd als een enorm energiek persoon die de universiteit waar hij 38,5 jaar werkte geweldig kon verbinden met de vragen uit de industrie. Ook na zijn formele pensionering bleef hij actief verbonden aan de UT. Zijn zeer uitgebreide netwerk zette hij maar al te graag in voor zijn vakgroep, de faculteit, de universiteit en zelfs de regio. In feite nam hij nooit echt afscheid van zijn werk en bleef hij, ook na zijn pensionering, een grote drijfveer.