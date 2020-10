Onderzoek reichelt elektronik: Nederlandse industrie investeert in de toekomst

Door de coronapandemie en de daarbij komende economische consequenties staan Nederlandse bedrijven voor grote uitdagingen – zelfs met de recordbedragen aan overheidssteun die ze hebben ontvangen. Desondanks kijken veel bedrijven vooruit en bereiden ze zich voor op de toekomst. Dat stelt Reichelt Elektronic na onderzoek onder 250 Nederlandse bedrijven.

Nederlandse industriële bedrijven zijn in 2021 van plan gemiddeld 7,2 procent van de jaarlijkse omzet te investeren. 79 procent van de ondervraagden geeft aan meer te willen investeren dan in het voorgaande jaar; deze bevinding geeft een positiever beeld weer dan de gevolgen van de coronacrisis. Vijf procent investeert dezelfde hoeveelheid als in het voorgaande jaar en zestien procent is volgend jaar terughoudender met investeringen.

Investeringen worden vooral gedaan op het vlak van nieuwe technologieën (69 procent), IT (vijftig procent), technische apparatuur, zoals productiemachines en -tools (38 procent) en marketing en sales (32 procent). De grootste stimulans om te investeren is de drang om een soepele bedrijfsvoering te kunnen garanderen (62 procent). 57 procent geeft aan dat investeringen nodig zijn om concurrerend te blijven. Bovendien geeft 54 procent aan dat hun bedrijf investeert om nieuwe markten aan te boren.

Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die in 2021 een streep door een deel van hun investeringen moeten zetten. De meerderheid van deze bedrijven investeert circa vijf tot vijftien procent minder dan in 2019. De redenen hiervoor zijn de pandemie en haar gevolgen (zestien procent) en een verwachte lagere economische opbrengst in 2021 (twaalf procent).

Focus op digitalisering

De meeste bedrijven hechten grote waarde aan digitalisering binnen alle onderdelen van het bedrijf. Meer dan de helft van de respondenten ziet dit als een van de topprioriteiten (43 procent als eerste prioriteit, 39 procent als tweede prioriteit). 47 procent van de ondervraagden plant hiervoor nieuwe aankopen en 44 procent wil graag bestaande oplossingen uitbreiden en verbeteren.



Een andere belangrijke investering is in automatiseringsoplossingen. Op dit gebied plant 38 procent nieuwe aankopen en is 48 procent van plan bestaande oplossingen te upgraden. Wanneer het om Industrial Internet of Things (IIoT) gaat, plant 48 procent nieuwe aankopen. Bovendien geeft 44 procent aan van plan te zijn nieuwe aankopen te doen met het oog op de 5G-uitbreiding.

Investeer in de toekomst en overleef de crisis

Ulf Timmermann, managing director van reichelt elektronik: "De onzekerheid over hoelang de huidige situatie nog voortduurt, de angst voor een tweede lockdown en de vraag hoelang de pandemie de wereld en dus de economie nog in haar greep houdt, zijn stuk voor stuk factoren die serieus genomen moeten worden. Deze factoren spelen een sleutelrol in de economische veerkracht van bedrijven wereldwijd. Daarom is het zo fijn om te zien dat een groot deel van de ondervraagde bedrijven niet bij de pakken neerzit."