Nederlandse techneuten genomineerd voor EIT Innovation Awards

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) zet 28 ondernemers uit heel Europa in het zonnetje door hen te nomineren voor de EIT Awards 2020. Er zijn twee Nederlandse kanshebbers op de prijzen die op 8 en 9 december worden uitgereikt. Het online stemmen gaat van start op 16 november op eitawards.eu.

De Nederlandse genomineerden zijn te vinden in de categorie ‘EIT Innovators' en ‘EIT Woman'. In de categorie ‘EIT Innovators' is de robot Sara genomineerd omdat hij professionals in de gezondheidszorg en klanten in zorginstellingen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen een hogere levenskwaliteit geeft. In de categorie ‘EIT Woman' is CityFlows genomineerd voor zijn dashboards waarmee gemeenten, exploitanten en evenementenorganisatoren het beheer van mensenmassa's kunnen objectiveren. Zo wordt het serviceniveau en de veiligheid van drukke voetgangerszones verbeterd en het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen vergroot.



Gioia Ghezzi, voorzitter van de raad van bestuur van het EIT: "De EIT Awards van dit jaar erkennen niet alleen de indrukwekkende prestaties van de vernieuwers die wij steunen, maar ook hun veerkracht in deze moeilijke tijden. De innovaties van dit jaar variëren van nieuwe, duurzamere technologieën tot gezondheidszorgdiagnostiek en intelligente gegevensanalyse in verschillende sectoren. De genomineerden voor de EIT Awards belichamen wat Europa nodig heeft om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden: vernieuwers die snel in actie kunnen komen om ideeën om te zetten in pragmatische oplossingen."

Awards-ceremonie

De Awards-ceremonie vindt virtueel plaats op 8 en 9 december. Daar zullen de prestaties worden gepresenteerd van succesvolle afgestudeerden, ondernemers en vernieuwers die worden ondersteund door de EIT-gemeenschap. De geldbedragen voor de verschillende prijzen zijn 50 000 EUR (eerste plaats), 20 000 EUR (tweede plaats) en 10 000 EUR (derde plaats).

De EIT Awards vertegenwoordigen de hele innovatiepijplijn die mogelijk wordt gemaakt door het EIT, van student tot ondernemer, van laboratorium tot markt en van idee tot oplossing voor Europa. De 28 genomineerden dingen mee naar een prijs in de volgende vier categorieën:

• EIT Change Award voor de beste afgestudeerden uit de onderwijsprogramma's voor ondernemerschap van het EIT

• EIT Innovators Award voor teams en mensen die producten en diensten met een grote impact hebben ontwikkeld

• EIT Venture Award voor startende en opschalende bedrijven die hebben geprofiteerd van de incubatiebegeleiding van de EIT-gemeenschap

• EIT Woman Award voor inspirerende vrouwelijke ondernemers en leiders