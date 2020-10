Voordrachten gevraagd voor de Kooy Prijs 2021

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder in een voor Defensie of Veiligheidstechnologie relevante richting aan een universiteit of hogeschool. Voordrachten voor de prijs kunnen tot en met 23 december 2020 worden ingediend.

De geldprijs van 2.000 euro is genoemd naar Prof. Johan Kooy, in de vorige eeuw een internationaal bekende hoogleraar in de rakettechniek. De prijs wordt op donderdag 3 juni 2021 uitgereikt tijdens het jaarlijkse Kooy symposium in het auditorium van de legerplaats te Stroe.

De doelstelling van het fonds is "Bevordering van de wetenschap en de technologie in Nederland, aansluitend op of voortvloeiend uit op defensie gerichte functies en taken, zoals de ballistiek." Het fonds wordt beheerd door de afdeling Defensie en Veiligheid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI DV).

In 2020 werd de prijs uitgereikt aan ir. Laurent Declerck die in het kader van zijn opleiding Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft onderzoek heeft gedaan naar de prestaties en vliegeigenschappen van compound helikopters. Een belangrijk deel van zijn onderzoek betrof de ontwikkeling en validatie van een nieuw computermodel waarmee deze eigenschappen zijn te simuleren. In verband met corona gebeurde de uitreiking op afstand en middels een filmpje: