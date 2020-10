Generiek technisch taalgebruik vergroot efficiëntie productie

De cabinefabriek van Volvo Trucks in Umeå was de locatie voor demonstraties en tests.

Als in alle fasen van een productieproces dezelfde technische taal wordt gebruikt, kan de tijd van ontwerp tot markt aanzienlijk worden verkort. Dit is bewezen door onderzoekers van Chalmers University of Technology die deelnemen aan een Europees project, dat onlangs de ITEA Award of Excellence heeft toegekend voor innovatief werk op het gebied van digitale engineeringtools.

Bij het project zijn elf partners in Zweden en Duitsland betrokken - van grote bedrijven als Volvo en Daimler tot geavanceerde bedrijven als Algoryx, en ook onderzoekers uit de academische wereld.

"Ons algemene doel was om een idee te ontwikkelen van hoe de doorlooptijden van de auto-industrie kunnen worden verkort van ontwerp tot markt. De transformatie van handmatig en op papier gebaseerd engineeringwerk naar een automatiseringsgestuurd digitaal systeem staat centraal ", zegt Petter Falkman, universitair hoofddocent bij de afdeling Elektrotechniek en de leider van de betrokkenheid van Chalmers.

Digitale informatiestroom

In het project is geanalyseerd hoe de informatiestroom door het productieproces kan worden gedigitaliseerd en er zijn digitale tools ontworpen voor gebruik bij de ontwikkeling van dergelijke systemen. Daarnaast werd een prototype uitgewerkt dat laat zien hoe de fysieke fabriek en het gesimuleerde model van de fabriek up-to-date gehouden en gesynchroniseerd kunnen worden gedurende de hele levenscyclus van de productie.

Het doel was om een ​​standaardisatiegraad van 30 procent te bereiken om de doorlooptijden in het productieproces te verkorten. Na samenvatting van het project concluderen de betrokken partijen dat dit is gelukt.

Een verhoogde standaardisatie houdt in dat de inspanning die nodig is voor handmatige documentatie in dezelfde mate kan worden verminderd. Zo kan informatie over componenten gemakkelijk tussen bedrijven worden overgedragen en onmiddellijk in de productiesystemen worden toegepast, zonder re-engineering. Dit geeft de ingenieurs van de autofabriek een betere en efficiëntere ondersteuning bij hun besluitvorming, waardoor er ongeveer 10 procent minder tijd nodig is om de taak uit te voeren.

Een kopie van de echte wereld

De cabinefabriek van Volvo Trucks in Umeå was de locatie voor demonstraties en grootschalige tests. Een portaalmachine voor het klinken van platen werd gemodelleerd tot een compleet simulatiemodel voor de eigenlijke robotcel - een digitale tweeling.

In de virtual twin kunnen productiewijzigingen met grote nauwkeurigheid worden voorbereid en de inbedrijfstellingstijden verkort. Dit vereist dat de digitale kopie overeenkomt met en zich gedraagt ​​als de werkelijkheid.

Daarnaast kan tijd en geld worden bespaard als een simulatiemodel wordt gebruikt om tests en aanpassingen uit te voeren, voorafgaand aan de bouw van de eigenlijke productiefaciliteit, de zogenaamde virtuele inbedrijfstelling.