Innovatief kraanconcept voor installatie windturbines offshore

Tetrahedron uit Rotterdam lanceert een nieuw kraanontwerp voor de installatie van de volgende generatie offshore windturbines. De kraan is niet alleen bedoeld voor nieuwe jackup-installatieschepen en -platforms. Oprichter en directeur Wilco Stavenuiter: "Door zijn unieke ontwerp en gepatenteerde technologie heft de Tetrahedron-kraan gewoon 50 meter hoger dan bestaande kranen, zonder toevoeging van gewicht of complexiteit."

De toenemende grootte van windturbinegeneratoren is een behoorlijke uitdaging voor de offshore-installateurs. Ze lopen het risico dat de bestaande jackup-schepen binnenkort niet meer voldoen omdat ze simpelweg niet hoog genoeg kunnen tillen. Dat moment ligt niet zo ver in de toekomst. Nu al is het voor veel eigenaren van installatieschepen een uitdaging om de nieuwste turbines met een vermogen van 10 tot 14 MW te installeren. Maar als de hefhoogte van de bestaande installatie-jackups niet voldoende kan worden verhoogd, lopen ze het risico dat ze in tegen 2023 onbruikbaar zijn.

Tetrahedron

Tetrahedron heeft het met hun innovatieve kraanontwerp daarom over een compleet andere boeg gegooid. Het kraanontwerp gaat uit van een fundamenteel ander bewegingsprincipe en een efficiënte overdacht van de belasting in de kraanconstructie. Dat laatste is te danken aan de van de tetrahedron afgeleide constructie, een piramide met een driehoekig grondvlak. Het resultaat is dat bij een gelijk ‘footprint' de kraan hoger heft dan alle huidige alternatieven, stellen de ontwerpers.

De Tetrahedronkraan - hier een impressie met de gondel een GE Haliade-X - kan met een gelijke footprint veel hoger tillen dan vergelijkebare alternatieven aldus de bedenkers.

Concurrerend

Met de kraan kunnen bestaande installatieschepen voor offshore windturbines ook de komende jaren vooruit, zelfs voor toekomstige turbineontwikkelingen tot 20 MW. De innovatieve kraan kan eenvoudig op bestaande jackups worden gemonteerd, die ze tot ver in het volgende decennium concurrerend maakt. Stavenuiter: "In de praktijk kunnen jackups die oorspronkelijk ontworpen zijn om 5 MW turbines te installeren, zonder rompversterking worden opgewaardeerd, door het lage moment dat een Tetrahedron kraan op de jackup uitoefent, en zullen toekomstige windturbines zoals de SG 14-222 DD of de GE Haliade-X kunnen worden geïnstalleerd." De Tetrahedron 45 kan bijvoorbeeld een Haliade-X gondel tillen op een straal van 40 m, 180 m boven de waterlijn met voldoende vrije ruimte om de wieken te installeren, terwijl hij toch met minimale aanpassingen op kleinere jackups kan worden gemonteerd.

Het innovatieve kraanconcept is ook geschikt voor het opwaarderen van de kraancapaciteit van bestaande jackups.

2022

Offshore installatiebedrijf Van Oord, de Technische Universiteit Delft en diverse toeleveranciers uit de industrie hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de kraan in samenwerkingsprojecten die medegefinancierd zijn door het Nederlands Ondernemingsbureau (RVO). Het conceptontwerp van de kraan is voltooid en geverifieerd door DNV GL. en vandaag de dag richt Tetrahedron zich op de levering van de kraan in Rotterdam in 2022. Het engineeringteam wordt geleid door ‘engineering lead' Alexander Ronse: "Geïnteresseerden moeten ons volgen op LinkedIn, waar we regelmatig ontwikkelingen bij zowel onze kranen als de realisatie van de eerste unit zullen plaatsen..