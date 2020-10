Miguel Delcour nieuwe directeur Kivi

Miguel Delcour is per 12 oktober 2020 benoemd tot directeur van het KiviI-bureau en zal per direct de taken van interim-directeur Bart Struwe overnemen.

Het bureau van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ondersteunt het hoofdbestuur en de 50 gespecialiseerde afdelingen van de beroepsvereniging van ingenieurs. De vereniging werd opgericht in 1847 en heeft tegenwoordig 18.000 leden in vrijwel iedere denkbare technische specialisatie. KIVI zet zich in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en draagt het belang uit van ingenieurs en techniek voor de samenleving.

Delcour is geboren in 1975 en opgegroeid in Hilversum. Hij studeerde Technische Bedrijfskundige/Grafisch Management aan de hogeschool in Tilburg en Bedrijfswetenschappen aan de RSM Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zijn voornaamste interessesfeer ligt in de combinatie van een management, complexe politieke- en bestuurlijke structuren, techniek en commercie.