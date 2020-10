Google geeft 127 patenten voor energievliegers vrij

Google is onlangs gestopt met het dertien jaar lopende energievliegerproject Makani. Alle patenten zijn vrijgegeven.

Het Google-moonshot-project Makani was een pionier en marktleider in het opkomende gebied van Airborne Wind Energy (AWE), dat tot doel heeft de kosten en milieu-impact van hernieuwbare energie drastisch te verminderen en op deze manier klimaatverandering tegen te gaan. Na het ontwikkelen en testen van een energievlieger met een spanwijdte van 28 m en een elektrisch vermogen van 600 kW, eerst in Californië en vervolgens in Hawaï, werkte het bedrijf samen met Shell en demonstreerde vorige zomer met succes de offshore-operatie van het unieke, energieopwekkende vliegtuig M600 in Noorwegen.

Google kondigde begin dit jaar aan Makani te beëindigen, na 13 jaar intensief ontwikkelingswerk. En onlangs heeft het bedrijf een enorme hoeveelheid kennis en industriële knowhow, waaronder een non-assertion pledge op 127 patenten. Een kernteam van ingenieurs en andere experts heeft enkele maanden gewerkt om systematisch te documenteren en te archiveren wat Makani heeft ontwikkeld en zelfs hoe het kan worden verbeterd. Op basis van dit materiaal kunnen anderen de technologie ontwikkelen van het huidige niveau van maximaal 20 kW naar enkele honderden kW en verder dan een MW.

Voor het grote publiek produceerde het Makani-team een documentaire Pulling Power from the Sky - the Story of Makani die online kan worden bekeken. Met een speelduur van bijna 2 uur beslaat deze film de volledige 13 jaar van het project. Naast de film heeft het team een enorm archief met videobeelden, foto's en ander materiaal verzameld.

Voor de 'airborne wind energy'-experts is het Energy Kite Report in drie delen uitgebracht (deel 1, deel 2, deel 3) dat met meer dan 1000 pagina's een ongekend compendiumvertegenwoordigt van gedetailleerde kennis en knowhow.

En tot slot publiceerde het team een softwarerepository met de vluchtsimulator, controller (automatische piloot), visualizer en controlecentrum voor vluchtbewakingstools, evenals een enorme hoeveelheid geregistreerde vluchtgegevens.