EU-project voor opschaling 'zonne-molecuul' (video)

De afgelopen jaren is een speciaal ontworpen molecuul en een energiesysteem voor het opvangen en opslaan van zonne-energie ontwikkeld door onderzoekers van Chalmers University of Technology in Zweden. Nu zal een EU-project onder leiding van Chalmers prototypes van de nieuwe technologie ontwikkelen voor toepassingen op grotere schaal, zoals verwarmingssystemen in woonhuizen. Het project heeft 4,3 miljoen euro gekregen van de EU.

In verschillende wetenschappelijke artikelen van de afgelopen jaren heeft een groep onderzoekers van Chalmers University of Technology aangetoond hoe hun molecuul en zonne-energiesysteem, genaamd Most (Molecular Solar Thermal Energy Storage System), een oplossing kan bieden voor die uitdaging en een essentieel instrument worden bij de omschakeling naar fossielvrije energie.

Het molecuul verandert onder invloed van zonlicht in een energierijke isomeer - een molecuul dat uit dezelfde atomen bestaat maar op een andere manier samen is gerangschikt. De isomeer kan vervolgens worden opgeslagen voor later gebruik wanneer dat nodig is, zoals 's nachts of in de winter. De onderzoekers hebben het systeem zo verfijnd dat het nu mogelijk is om de energie tot 18 jaar op te slaan. Een katalysator geeft de opgeslagen energie vrij als warmte terwijl het molecuul terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm, zodat het vervolgens kan worden hergebruikt in het verwarmingssysteem.

Met het Most-systeem kan zonne-energie worden opgevangen, opgeslagen, zonder grote verliezen getransporteerd en later als warmte worden afgegeven wanneer en waar dat nodig is. De resultaten die de onderzoekers in het lab hebben behaald zijn duidelijk, maar er is nu meer ervaring nodig om te zien hoe Most kan worden ingezet in echte toepassingen en op grotere schaal.