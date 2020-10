Onderwaterrobot begraaft zeekabels op 5,5 meter diep (video)

TenneT bouwt ten noorden van de Maasvlakte de netaansluiting voor het project Hollandse Kust (zuid). Daarvoor moeten vier kabels de Noordzeebodem in. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels ruim 5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. Voor deze operatie heeft Van Oord speciaal de Deep Dig-It ontwikkeld, een gigantische, op afstand aangestuurde trencher. Van Oord bouwde hiervoor de onderwaterrobot 'Deep Dig-It'.

De Deep Dig-It is een Tracked Remotely Operated Vehicle (TROV) dat onbemand over de zeebodem rijdt, een diepe sleuf maakt voor de kabels, deze tegelijkertijd erin legt en de sleuf weer afdekt. De nieuwe trencher is de grootste en meest krachtige in zijn soort. Hij weegt 125.000 kilo, is 17 meter lang, 8 meter hoog en 11 meter breed.

De Deep Dig-It heeft een vermogen van 2.500 pk en kan daarmee kabels begraven in zeer harde grond. Naast het grote vermogen is de diepte tot waar de trencher kabels kan begraven ongeëvenaard. Van Oord: 'Deze trencher zit vol met Marine ingenuity en met de bouw spelen wij in op de laatste ontwikkelingen in de offshore wind markt.' Hij wordt aangestuurd vanaf Van Oord's offshore installatieschip MPI Adventure, dat is uitgerust met een kraan die de Deep Dig-It te water laat en er weer uithaalt.