Dak vliegt van Tesla op snelweg

De Amerikaan Nathaniel Galicia Chien is van de week het dak van zijn Tesla Model Y verloren. Hij had de auto net nieuw en reed met zijn ouders op de snelweg toen het volledig glazen dak eraf vloog.

"Ik geloof dat er niemand gewond is geraakt", zei Chien tegen The Verge. "Volgens de woordvoerder van Tesla moet het dak kapot zijn geweest, of is men het in de fabriek vergeten te sealen."

De dealer wilde de schade repareren, maar de familie Chien heeft liever een andere auto. Tesla noch Elon Musk hebben op het incident gereageerd.

Als slechtste getest



Aan het begin van de zomer scoorde Tesla al het slechtst van alle grote autofabrikanten op productiekwaliteit in het klantonderzoek 'J.D. Power Car Survey'. Tesla-voertuigen bleken bij de eerste keer dat ze in de enquête verschenen, 250 problemen per 100 voertuigen te hebben, vergeleken met een branchegemiddelde van 166 problemen. Het op een na slechtst presterende merk, Land Rover, had 228 problemen per 100 voertuigen, aldus het autoclassificatiebedrijf.

J.D. Power vraagt ​​autokopers naar hun ervaring tijdens de eerste 90 dagen na aanschaf van een nieuwe auto of vrachtwagen. Tesla vermeed het onderzoek eerder middels een eigenaardigheid in sommige staatswetten die de toestemming van een autofabrikant vereisen om registratiegegevens van nieuwe voertuigen te gebruiken om contact op te nemen met klanten. Tesla heeft die toestemming niet verleend, volgens J.D. Power.

Vanwege het succes van Tesla's Model 3, zegt JD Power dat het eindelijk in staat was om voldoende verkoopgegevens te verzamelen uit 35 staten die wel toegang geven om licht te werpen op de klantervaring.