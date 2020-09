Boyan Slat's Interceptor genomineerd voor Dutch Design Award

The Interceptor van The Ocean Cleanup en Fabrique is genomineerd voor de Dutch Design Awards (DDA) in de categorie Product. The Interceptor vangt plastic afval uit rivieren.

Zo'n 80 procent van al het plastic afval in de oceanen wordt aangevoerd door rivieren. The Interceptor, ontworpen om dit afval zelfstandig uit rivieren te vissen, werkt voor 100% op zonne-energie. Het afval komt The Interceptor binnen met de natuurlijke stroming van de rivier waarna het via een lopende band wordt opgevangen.

Elke Interceptor heeft een internetverbinding, waardoor The Ocean Cleanup continu prestaties en gegevens kan verzamelen en lokale operators automatisch geïnformeerd worden wanneer de afstortcontainers vol zijn.

De kracht van The Interceptor zit hem in de autonome werking en de schaalbaarheid van de productie. Want hoe meer er in gebruik gesteld worden, hoe meer er opgeruimd wordt en hoe meer het einddoel van de Ocean Cleanup in zicht komt: schone oceanen.

De DDA-commissie over het project:

'Structurele oplossingen bedenken voor grote bedreigingen voor het milieu is een ingewikkelde klus. Boyan Slat en zijn team laten zien dat het een proces is waarin je al doende leert, als je maar stappen durft te zetten. De commissie kijkt al jaren vol bewondering naar zijn oplossingen en daadkracht en met The Interceptor gaat hij nog meer naar de bron van het probleem: de rivieren. De techniek is samen met Fabrique op alle lagen doordacht en de schaal waarop meerdere Interceptors kunnen opereren is hoopgevend. Nederlandse ingenieurskunst op zijn best.'

Andere genomineerden

De andere genomineerden in de categorie Product zijn de 'recyclematras' Auping Evolve en manifest The Object is Absent.

Bekijk hier het over zicht van de genomineerden in alle categorieën.