Een volledig vlakke visooglens

Om panoramische beelden in een enkele opname vast te leggen, gebruiken fotografen meestal fisheye-lenzen - ultragroothoeklenzen gemaakt van meerdere stukken gebogen glas, die binnenkomend licht vervormen om brede, luchtbelachtige beelden te produceren. Door hun sferische ontwerp uit meerdere delen zijn fisheye-lenzen inherent omvangrijk en vaak kostbaar om te produceren.

Nu hebben ingenieurs van MIT en de University of Massachusetts in Lowell een groothoeklens ontworpen die volledig plat is. Het is de eerste platte fisheye-lens die scherpe panoramische beelden van 180 graden produceert. De lens bestaat uit een enkel plat, millimeter dun stuk glas dat aan één kant is bedekt met kleine structuren die binnenkomend licht nauwkeurig verstrooien om panoramische beelden te produceren, net zoals een conventionele gebogen, meervoudige fisheye-lens dat zou doen. De lens werkt in het infrarode deel van het spectrum, maar de onderzoekers zeggen dat hij kan worden aangepast om ook beelden vast te leggen met zichtbaar licht.

De lens kan mogelijk worden aangepast voor toepassingen met dunne ultragroothoeklenzen die rechtstreeks in smartphones en laptops zijn ingebouwd, in plaats van fysiek te worden bevestigd als omvangrijke add-ons. De onopvallende lenzen kunnen ook worden geïntegreerd in medische beeldvormingsapparatuur zoals endoscopen, evenals in virtual reality-brillen, draagbare elektronica en andere computerzichtapparatuur.