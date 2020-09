Tweede Kamer overweegt kernenergie als optie voor energiemix

Kernenergie kan een serieuze optie zijn naast energie uit wind en zon. De kosten zijn vergelijkbaar en bij levensduurverlenging van bestaande kerncentrales zelfs lager. Dat concludeert men uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer.

De onderzoekers stellen dat kernenergie niet duurder is dan wind en zon als alle kosten op dezelfde manier worden meegenomen. Nu worden de extra kosten die voortvloeien uit zon en wind (zoals extra netwerkkosten, kosten voor balanceren van het net, aansluitingskosten) niet meegenomen in de berekeningen voor energie uit wind en zon, maar afgewenteld op de netbeheerder of consument.

'Ook lijkt levensduurverlenging van een kerncentrale over het algemeen de goedkoopste manier om CO 2 te besparen, goedkoper dan zon en wind', aldus de onderzoekers. 'Voorwaarde voor een concurrerende prijs is wel dat Nederland met één of meer kerncentrales aansluit bij bestaande seriebouw van (buitenlandse) kerncentrales vanwege de toch al lange constructietijd.'

De onderzoekers menen verder dat kernenergie per terawattuur de meest veilige wijze van produceren van elektriciteit is; veiliger dan zon en wind. 'Investeringen voor de veiligheid zijn geen issue in de sector. Sowieso zijn de investeringen voor een periode van 60 tot 80 jaar.'

Rapport

Het rapport is gebaseerd op wetenschappelijke documenten en rapporten van internationale organisaties. Het geeft een overzicht van het aandeel kernenergie in Europese landen en wereldwijd in de energiemix door bestaande en nieuwe kerncentrales. Het rapport laat zien dat belangrijke internationale organisaties, waaronder de IPCC van de Verenigde Naties en het IEA, kernenergie deel zien uitmaken van de energiemix die nodig is om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Het geeft zo feitelijk mogelijk de stand van zaken voor de mogelijkheden en beperkingen van kernenergie voor 2040 in Nederland en vergelijkt tevens de kosten van de inzet van kernenergie voor de samenleving met andere CO 2 -arme bronnen van elektriciteit in de energiemix.

Vervolg

Tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, te onderzoeken welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en te verkennen in welke regio's er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale. Het kabinet gaat aan de slag met de uitvoering van deze motie en informeert de Tweede Kamer voor het Kerstreces over de voortgang van de uitvoering.