Batterij op kernafval: 'ongevaarlijk en hij gaat tot 28.000 jaar mee'

Meer over

Beeld: Dirk Rabe en Victor Tangermann via Pixabay

De Amerikaanse energie-startup NDB zegt vooruitgang te boeken met een batterij die wordt aangedreven door kleine stukjes nucleair afval.

Tests bij Lawrence Livermore National Laboratory en Cambridge University zouden aantonen dat de batterij al voor 40 procent kan worden opgeladen. Wanneer de technologie volwassen wordt, hoopt NDB dat de batterijen tussen een decennium en 28.000 jaar meegaan.

NDB maakt gebruik van Diamond Nuclear Voltaic (DNV). De innovatie zit in het creëren van een nieuwe, gepatenteerde nanodiamantbehandeling die een efficiëntere extractie van elektrische lading mogelijk maakt uit de diamant die wordt gebruikt bij het maken van de batterij. De batterij heeft alleen de buitenlucht nodig om te kunnen werken. En hoewel het technisch gezien batterijen zijn, omdat ze een lading bevatten die uiteindelijk zal worden verbruikt, leveren ze veel langer energie dan de levensduur van een specifiek apparaat of individuele gebruiker, waardoor ze als oplaadvrije oplossing kunnen worden beschouwd.

'Minder straling dan het menselijk lichaam'



Een gedetailleerd artikel in New Atlas bevat een reeks ongelooflijke claims van NDB. De nano-diamantbatterijen geven minder straling af dan het menselijk lichaam, zouden volgens het bedrijf veilig zijn bij auto-ongelukken en zouden minder kunnen kosten dan een lithium-ionbatterij. De cellen zouden in elke vorm kunnen worden gemaakt inclusief iconische zoals AA.

Op zijn website meldt het bedrijf dat het batterijsysteem verschillende concepten gebruikt 'om maximale veiligheid van het apparaat te garanderen:

'Diamond encapsulator: de DNV-stapels zijn samen met de bron bedekt met een laag polykristallijne diamant, waarvan bekend is dat het het meest warmtegeleidende materiaal is, dat ook de straling in het apparaat kan sluiten en het is het hardste materiaal, twaalf keer sterker dan roestvrij staal. Dit maakt het product extreem sterk.

'Ingebouwde thermische ventilatieopeningen: de hoge energiebron die aanwezig is in het batterijsysteem produceert warmte tijdens het gebruik. Dit leidt tot thermische geleiding in het systeem. Thermische ventilatieopeningen helpen om het interieur op een optimaal niveau te houden.

'Met boor gedoteerde SCD: in een poging om elk aspect in het systeem te benutten, bevat NDB naast alfa- en bèta- ook het gebruik van neutronenstraling door gebruik te maken van een boor-10-doping. Doping helpt om het extra neutron om te zetten in alfa-straal.

'Lock-in-systeem: het gebruik van een kernenergiebron voor een batterijsysteem roept de vraag op van nucleaire proliferatie als gevolg van de productie van splijtbare isotopen zoals Pu-238 en U-232. Om dit probleem aan te pakken, gebruikt NDB een ionenimplantatiemechanisme genaamd 'lock-in-systeem' dat ander gebruik dan stroomopwekking voorkomt. Dit om te voldoen aan de veiligheidseisen van de consument.'

Bètaklanten

Het bedrijf heeft al contracten getekend met zijn eerste bètaklanten die de eerste prototypes zullen ontvangen en gebruiken. Hoewel het ze niet specifiek heeft genoemd, zei het wel dat de ene "een leider is op het gebied van producten en diensten voor nucleaire brandstofcyclus" en de andere "een toonaangevend wereldwijd productiebedrijf voor lucht- en ruimtevaart, defensie en beveiliging".