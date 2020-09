Hannover Messe 2021 wordt analoog en digitaal. Hybride.

Meer over

De Hannover Messe 2021 biedt exposanten het pakket dat het beste bij hen past, van een analoge expositie tot hybride combinaties tot een puur virtuele aanwezigheid. De exposant bepaalt hoe hij wil deelnemen aan de show tijdens de coronapandemie.

"De industrie heeft beurzen nodig! De afgelopen maanden hebben aangetoond dat. industriële bedrijven snakken naar een plek om innovaties te presenteren, netwerken uit te breiden, economische beleidsuitdagingen te bespreken en klanten te winnen", zegt Jochen Köckler, voorzitter van de Raad van Bestuur van Deutsche Messe . "De Hannover Messe 2021 biedt dit. Met zijn combinatie van analoge en digitale werelden en een uitgebreid hygiëneconcept is de vakbeurs voor de industrie het centrale platform voor innovatie en oriëntatie in het tijdperk van industriële transformatie."

Voor exposanten en bezoekers die niet kunnen reizen biedt de Hannover Messe nieuwe mogelijkheden in de digitale ruimte. Zo combineren online streamingstudio's en hybride formaten de fysieke tentoonstellingsruimte met de virtuele wereld. "Naast onze expertise bij het organiseren van beurzen, hebben we ook digitale knowhow, die we dit jaar hebben aangetoond met de Hannover Messe Digital Days", aldus Köckler.

Hoofdthema: industriële transformatie

De Hannover Messe wil het discours mogelijk maken tussen het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek om ​​zo bij te dragen aan de industriële transformatie - het hoofdthema van het evenement. Om dit proces vooruit te helpen, kunnen besluitvormers elkaar ontmoeten op het beursterrein of tijdens de online conferenties. "Nooit eerder was de relatie tussen politiek en bedrijfsleven belangrijker dan nu. Ook hier zullen we de juiste formaten ontwikkelen en het beste van de analoge en digitale wereld samenbrengen", verklaart Köckler.

