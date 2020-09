Heeft een vuilnisbak eenzelfde verzekering nodig als een auto?

Heeft een vuilnisbak dezelfde verzekeringsoplossing nodig als een auto? In het geval van de vuilnisrobot, die van 22 tot en met 25 september over de Scheveningse boulevard rijdt, is dat volgen AON zeker het geval. “Het verschil tussen een zelfrijdende auto en een zelfrijdende vuilnisrobot is in die zin niet heel groot. Het gaat om een vergelijkbaar verkeersrisico."

De autonome vuilnisrobot maakt onderdeel uit van Living Lab Scheveningen, een project waarin de gemeente Den Haag (digitale) vernieuwing test om maatschappelijke problemen op te lossen. De bot is ontwikkeld door The Future Mobility Network, dat een prijsvraag won met deze oplossing voor het zwerfafvalprobleem rond de Haagse stranden. De prullenbak wordt ingezet op de boulevard, detecteert welke prullenbakken er vol zijn en rijdt er vervolgens naar toe om te voorkomen dat zwerfvuil op de grond terecht komt. Een toevoeging die zorgt voor minder zwerfafval, een schoon strand, maar vooral een beter milieu.

Tijdens piekdruktes beweegt de vuilnisrobot zich - als het goed is, dit wordt nu getest - soepel tussen de mensenmenigte door. Hij is uitgerust met anti-collision sensoren, een softwarepakket en heeft een maximale snelheid van 5 km/uur. Door bezoekers van de Scheveningse boulevard actief te informeren over het zwerfafvalprobleem en de robot als een service aan te bieden, worden zij op een positieve, manier betrokken bij het oplossen van dit maatschappelijke probleem.

Het probleem van zwerfafval op en om de boulevard zorgt al jaren voor veel frustratie en vervuiling. Op piekdagen worden er iedere avond duizenden lege flesjes, blikjes en verpakkingen op en om het strand opgeruimd. Ook worden er dan zo'n 300 extra afvalbakken geplaatst. Hiermee gaan veel kosten gepaard. En toch is zelfs met al deze extra inzet het vuilprobleem niet opgelost. En zwerfvuil dat via de wind in de zee belandt, wordt onderdeel van de plastic soep. Dat afval brengt grote schade toe aan vogels, vissen en andere dieren.

Verzekeren



Evert-Jeen van der Meer van Aon, die als verzekerings- en risicoadviseur veel kennis heeft van de verzekerbaarheid van autonome voertuigen: "De hamvraag bij autonome mobiliteitsinnovaties blijft, die niet altijd binnen de traditionele toelatingseisen vallen, wie er aansprakelijk is wanneer zich een ongeval voordoet. Is dat de fabrikant? De bestuurder? De eigenaar? Of toch de wegbeheerder?" Daarnaast spelen ook cyberrisico's een belangrijke rol, omdat autonome voertuigen digitaal gekoppeld zijn met de buitenwereld. "Nu steeds meer slimme voertuigen terug te vinden zijn in ons verkeer, is een passende verzekeringsoplossing noodzakelijk."