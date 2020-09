Brunel en TU Delft slaan handen ineen

Personeels- dienstverlener Brunel en de TU Delft gaan nauw samenwerken op het gebied van talent en innovatie. Brunel heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsprogramma van de TU Delft en grote bedrijven, gericht op het versnellen van innovatie.

Brunel zal onder meer een bijdrage leveren aan L.E.A.D., een programma waarbij meerdere bedrijven en startups betrokken zijn en dat als doel heeft om de innovatieprofessional van de toekomst op te leiden. Jonge ingenieurs volgen hierbij een intensief ontwikkeltraject waarbij ze, naast trainingen, ervaringen op doen in innovatieprojecten bij de verschillende aangesloten bedrijven.

Predictive maintenance

Daarnaast gaan Brunel en de TU Delft samenwerken bij het opleiden van professionals die gespecialiseerd zijn in predictive maintenance, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer bijvoorbeeld een machine aan vervanging toe is. In de voorhoede van technologie en data is al heel veel mogelijk. Door middel van state of the art projecten, gezamenlijk opgezet door wetenschappers en goed opgeleide professionals kan deze kennis versneld naar de markt worden gebracht.

Delftse roots

CEO Jilko Andringa: "Onze founder, Jan Brand, startte hier in Delft in 1975 met zijn onderneming. Hij hielp zichzelf en collega-ingenieurs aan een nieuwe baan vanuit zijn kantoor op de Oude Delft. Deze succesvolle bemiddeling was het begin van het mooie, internationale bedrijf van en voor specialisten dat Brunel nu is. De samenwerking met de TU Delft past bij onze ambitie om hoogopgeleide specialisten te verbinden met innovatie en ondernemende projecten."