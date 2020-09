Belgen winnen Europees kampioenschap zonnewagens; Groningers beste slalommers

Nu de wereldwijde kampioenschappen voor zonneauto's door Corona niet door kunnen gaan, is op het Belgische circuit Zolder afgelopen weekend een Europees kampioenschap gehouden. Van de ongeveer 20 deelnemende teams, kwamen de Groningers en de Belgen als besten uit de bus.

Top Dutch Solar Racing uit Groningen won het dynamic parcours, terwijl het Belgische Solar Team het grootste aantal rondjes maakte.

De iLumen European Solar Challenge is een 24-urige race op Circuit Zolder die eens in de twee jaar plaatsvindt. De duurzaamheid en aerodynamica van de deelnemende zonneauto's wordt tijdens de race beproefd. De 24-urige race begon op zaterdag 19 september om 13:00 en eindigde op zondag 20 september om 13:00. Tijdens de race mochten de teams twee keer de batterij van hun zonneauto opladen.

Zonnewagen BluePoint van het Belgische Solar Team behaalde het grootste aantal rondjes dankzij een snelle nieuwe wagen en een sterke strategie. Dit is de derde overwinning op rij voor het Belgische Solar Team, na winst in Chili in 2018 en op het wereldkampioenschap in Australië in 2019. Tweede werd het Nederlandse Solar Team uit Twente. "Tijdens deze wedstrijd is het toegelaten om de batterij twee keer op te laden. Wij hebben gekozen om maar een keer op te laden, waardoor we een uur langer rondes konden rijden", zegt stratege Romanie Cnockaert van het Belgische Solar Team uit Wervik. Door de gunstige weersomstandigheden werd het record van hoogste aantal rondes op 24 uur door zonnewagens met een vierde verbeterd.

Dynamic parcours

Het dynamic parcours is één van de onderdelen van de iLumen European Solar Challenge. Hierbij manoeuvreren de 11 deelnemende teams hun zonneauto's door een baan van pylonen. Op het circuit zijn acht slalomuitdagingen die de vaardigheden van de coureurs op de proef stelt.

Top Dutch Solar Racing heeft de dynamic parcours met een rondetijd van 3:01:619 gewonnen. Solar Team Twente eindigde als tweede met een tijd van 3:30:235.



De Groningse deelname is nog nieuw. Vorig jaar deed het eerste team mee aan de Bridgestone World Solar Challenge en eindigde op de vierde plaats. Het nieuwe team bestaat uit 19 studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en het Noorderpoort. Dit is uniek: het is geen universiteitsteam, maar een team met mbo-, hbo- en wo-studenten. De zonneauto is gebouwd in samenwerking met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland.