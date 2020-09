VPRO Grote vragen: Hoe vliegt een vogel? (video)

Hoe vliegt een vogel? Biomechanisch ingenieur David Lentink is gefascineerd door de kunst van vliegen. In zijn lab aan de Stanford University bestudeert hij met behulp van windtunnels en camera’s de manier waarop vogels vliegen. Met die kennis bouwt hij onder andere robotvogels.

Samen met wetenschapsjournalist Rob van Hattum ontdekt Lentink tijdens een bezoek aan zijn oude vliegtuigmodellenclub dat zijn modellen, die hij 25 jaar geleden bouwde, nog steeds vliegen als de beste. In Turijn bekijken ze de 500 jaar oude aantekeningen, die speciaal voor hen uit de kluis werden gehaald, van Leonardo da Vinci over de vliegkunst van vogels. In zijn eigen laboratorium bestudeert Lentink tot in de kleinste details de vleugelslagen van muspapegaaien en kolibries, hun manoeuvres en de manier waarop ze met turbulentie omgaan. Hoe doen vogels dat en wat kunnen we daar van leren?

Grote vragen

In het programma Grote vragen gaat presentator Rob van Hattum op pad met acht Nederlandse toponderzoekers. Samen reizen ze naar bijzondere locaties in onder andere Taiwan, Italië en Kenia. Het zijn plekken die een belangrijke rol spelen in het onderzoek en/of vakgebied van de wetenschappers. Wat drijft hen? Hoe raken ze geïnspireerd? Wie gingen hen voor? En waar komen hun 'grote vragen' vandaan?

De eerste Grote vragen wordt uitgezonden op donderdag 24 september om 22.15 uur op NPO 2.