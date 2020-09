James Dyson Award: elektrisch instelbare lens voor de kleinste behuizingen

Scope zijn elektrisch instelbare lenzen die zoom- en compactcamera's met hogere beeldkwaliteit en lagere kosten mogelijk maken voor smartphones, AR / VR, Lidar-scanning, machine vision, microscopen en meer.

De meeste cameralenzen gebruiken fysieke beweging om te zoomen zonder verlies van beeldkwaliteit - een probleem voor kleine toepassingen, dat tot nu toe wordt opgelost door telefoons etcetera van steeds meer piepkleine camera's te voorzien.

Scope ontwierp een lens die zijn optische kracht en gedrag kan veranderen zonder beweging, maar slechts met wisselende elektrische spanningen. In plaats van gebogen glas of plastic zijn de lenzen gemaakt van vloeibare kristallen opgesloten in een cel. Deze kleine moleculen heroriënteren zich onder een elektrisch of magnetisch veld, waarbij hun brekingsindex moduleert. Met slechts wisselende voltages kun je het optische golffront en het gedrag van de lens dynamisch vormgeven zonder fysieke beweging.

De lenzen zijn gebouwd om de controle over de vloeibare kristallen te maximaliseren met behulp van specifieke materialen, elektrode-ontwerpen en meer. In het optische ontwerp zijn deze lenzen verwerkt om een zeer instelbaar, verliesloos zoomsysteem te creëren. Het neemt ook de behoefte aan polarisatoren of motoren weg, waardoor een compact systeem ontstaat dat qua grootte vergelijkbaar is met moderne smartphonecamera's, maar dan met één noodzakelijk diafragma in plaats van drie tot vijf.