Wilo geselecteerd als één van de ‘50 duurzaamheids- en klimaatleiders’ van de wereld

Pompproducent Wilo is dit jaar geselecteerd om met 49 andere internationale bedrijven deel te nemen aan het wereldwijde initiatief van de Verenigde Naties en Bloomberg voor duurzaamheid en klimaatbescherming: ‘de 50 duurzaamheids- en klimaatleiders’.

De deelnemende bedrijven werken vanuit de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. "Wij zijn er trots op en verheugen ons om deel uit te maken van dit initiatief. De Wilo Groep zet zich ervoor in om over de hele wereld betere leefomstandigheden te bereiken en het rendement van waterbeheersystemen te verbeteren met het oog op klimaatverandering," aldus Oliver Hermes, president en CEO van de Wilo Groep.

Wilo zet zich in voor bescherming van ons klimaat; duurzaamheid is daarmee een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van de Wilo Groep. Rond 2025 moeten bijvoorbeeld 100 miljoen mensen beter toegang hebben tot schoon water. "Onze producten, systemen en oplossingen dragen ertoe bij dat mensen over de hele wereld op een intelligente, efficiënte en klimaatvriendelijke manier van water kunnen worden voorzien," aldus Hermes.

Pompen nemen ongeveer tien procent van het wereldwijde energiegebruik voor hun rekening. Alleen al door het vervangen van verouderde technologie door hoog-efficiënte pompen kan tot 246 TeraWattuur aan elektrische energie worden bespaard. Dat is vergelijkbaar met de opbrengst van 80 kolencentrales.

Actief met corporate responsibility

Deelnemers aan ‘50 Sustainability & Climate Leaders' dragen bij aan het debat over actuele onderwerpen zoals milieu- en klimaatbescherming en sociale rechtvaardigheid. Tegelijkertijd presenteren ze digitaal in korte documentaires de resultaten van hun eigen duurzaamheidsacties.

"Wij nemen duidelijk stelling over onderwerpen als klimaatbescherming, energie-efficiëntie en digitale transformatie. Samen met onze partners werken wij in een wereldwijd netwerk aan toekomstgerichte, klimaatvriendelijke oplossingen. Daarnaast bevorderen we proactief de dialoog met politiek, bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties. Corporate responsibility is bij ons onderdeel van de dagelijkse praktijk," verklaart de CEO van Wilo.