Industrie begint te werken aan planetaire defensiemissie

Europa en Amerika (VS) gaan samen kijken wat er gebeurt als je opzettelijk asteroïden beschadigt en uit hun baan stoot. De Nasa werkt hiertoe al aan de satelliet Double Asteroid Redirect Test (Dart). Esa heeft dinsdag een contract van 129,4 miljoen euro toegekend voor het gedetailleerde ontwerp, de productie en het testen van Europa’s tegenhanger Hera.

Nederland ontwikkelt een deep-space CubeSat-inzetsysteem en levert zonnesensoren.

Het doelwit is het binaire asteroïde systeem Didymos, een paar van asteroïden nabij de aarde. Het hoofdlichaam ter grootte van een berg, 780 meter in diameter, wordt omcirkeld door een 160 meter lange maan die onlangs Dimorphos werd gedoopt en ongeveer even groot is als de grote Piramide van Gizeh.

Het is de bedoeling om het Dart-ruimtevaartuig, dat wordt gelanceerd in juli 2021, tegen Dimorphos te laten botsen, wat de asteroïde naar verwachting uit zijn baan zal slaan en een aanzienlijke krater zal creëren. De Hera, die in oktober 2024 wordt gelanceerd, zal eind 2026 bij het Didymos-systeem aankomen, om dit vervolgens minstens zes maanden van dichtbij te bestuderen.

Doel is de ontwikkeling van een duidelijke en uitvoerbare asteroïde-afbuigtechniek.

De Hera krijgt het formaat van een bureau en zal meerdere nieuwe technologieën demonstreren, waaronder autonome navigatie rond de asteroïde. Hera zal ook de eerste Europese CubeSats (miniatuursatellieten opgebouwd uit doosjes van 10 cm3) inzetten in de diepe ruimte voor nabij asteroïdenonderzoek. De Hera-missie zal worden gecontroleerd vanuit ESA's missiecontrolecentrum in Darmstadt (Duitsland).



De contractondertekening heeft betrekking op de volledige ontwikkeling, integratie en het testen van de Hera-satelliet, waaronder het geavanceerde geleidings-, navigatie- en controlesysteem (GNC). Contracten voor twee CubeSats aan boord van Hera en relevante technologische ontwikkelingen zijn al gaande.

Hera's Europese partners