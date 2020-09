Digital Twin-oplossing wint nationale innovatieprijs Coronadrukte

Startup Argaleo heeft met zijn concept Crowd Safety Manager een innovatiecompetitie van het rijk gewonnen. In de competitie werd gevraagd om een innovatief idee om drukte in stad te beheersen. De oplossing van Argaleo is om in een digitale 3D kaart van de stad voetgangers te meten, analyseren en voorspellen met als doel de Corona-veiligheid te verbeteren. Argaleo wint een geldbedrag waarmee de oplossing in drie Nederlandse steden wordt uitgerold en doorontwikkeld.

Om coronabesmettingen te voorkomen is het belangrijk dat de drukte in de stad wordt gespreid en mensen elkaar zo min mogelijk tegengekomen. Een oplossing hiervoor is bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer. De eerste stap is echter om te meten waar het druk is en waar je dus moet bijsturen. De oplossing van Argaleo is om sensorinformatie in een 3D dashboard te visualiseren om de juiste inzichten en adviezen te geven.

Startup in Residence

De competitie is onderdeel van het StartUp in Residence Intergov innovatieprogramma. Een programma waarin overheden, in dit geval ministerie van Binnenlandse Zaken, provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag samenwerken met een startup. De jury heeft de oplossing van Argaleo uit vele inzendingen gekozen omdat deze enerzijds meerwaarde heeft voor de samenleving maar ook omdat deze haalbaar en schaalbaar is. Het moet namelijk een oplossing zijn die elke Nederlandse stad op korte termijn kan gebruiken. De applicatie maakt geen gebruik van persoonsgegevens en is daarmee privacy-proof. In eerste instantie zullen drie steden het systeem gaan gebruiken maar andere steden kunnen zich ook al direct aanmelden.

Digital Twin

De oplossing is gebaseerd op het huidige 3D dashboard van Argaleo, de zogenaamde Digital Twin, waarin allerlei databronnen worden gekoppeld en gevisualiseerd. De focus van dit concept ligt nu bij voetgangers. Uitbreiding naar live informatie over fiets, auto en openbaar vervoer is echter een eenvoudige stap. Het plan is dus ook om samen met de drie steden toe te werken naar een compleet mobiliteits-dashboard dat ook post-corona gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld bij evenementen in de stad, als dat weer mag. "Het slim koppelen van bestaande systemen en data in ons dashboard zorgt voor nieuwe inzichten die elke stad op korte termijn kan gebruiken in de strijd tegen corona" aldus Jeroen Steenbakkers, Directeur Argaleo.

Innovatie bij het rijk

Het project wordt begeleid door Future City Foundation in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat' van het programma Agenda Stad van de Rijksoverheid. In Agenda Stad werken steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen aan het versterken van de innovatie in Nederlandse steden.