Ernstig arbeidsongeval: boete voor productiebedrijf

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 12.500 euro opgelegd aan een productiebedrijf van ronde en verticale ventilatiekanalen voor het overtreden van de veiligheidsvoorschriften uit de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit met een ernstig arbeidsongeval tot gevolg.

Schermen en beveiligingsinrichtingen

Passende afdoening

Begin 2019 vond een arbeidsongeval plaats waarbij een werknemer met zijn rechteronderarm bekneld raakte tussen draaiende delen van een machine. De werknemer liep hierbij zwaar lichamelijk letsel op. Het OM verwijt het bedrijf dat zij de veiligheidsvoorschriften niet heeft nageleefd waardoor de veiligheid van de werknemers in gevaar kwam.Naar aanleiding van het ongeval is door de Inspectie SZW een strafrechtelijk onderzoek gestart. Uit het onderzoek bleek dat de bewegende delen van de betreffende machine niet van de voorgeschreven schermen of beveiligingsinrichtingen waren voorzien. Ook bleek dat er onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waren uitgevoerd aan de machine terwijl deze niet was uitgeschakeld. De machine stond dus nog onder druk of spanning wat tot een gevaarlijke situatie voor de werknemers had kunnen leiden. Volgens het OM heeft het bedrijf er niet alles aan gedaan om het ongeval met de werknemer te voorkomen. Het bedrijf wist van deze gevaren en had maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat dit ongeval zou kunnen plaatsvinden. Zij had de voorgeschreven schermen moeten plaatsen. Daarnaast had het bedrijf beter moeten toezien op het handelen van zijn werknemers zodat deze geen werkzaamheden verrichten zolang de machine onder spanning stond. Dit mag van een werkgever wel worden verwacht en dit wordt het bedrijf dan ook zwaar aangerekend.Het OM ziet de betaling van 12.500 euro boete als een passende afdoening. In de zittingszaal was het OM tot een vergelijkbare strafeis gekomen. Wat heeft meegewogen is dat de door het slachtoffer geleden schade door de verzekeraar van het bedrijf verder wordt afgehandeld. De aansprakelijkheid is door het bedrijf erkend en inmiddels heeft het passende maatregelen getroffen om dit soort incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.Bron: OM