Het team van Hae Jung Son implementeerde hoogrenderende zonneceltechnologie op een groot gebied door middel van een oplossingsproces waarbij gebruik wordt gemaakt van spincoating. Foto: Korea Institute of Science and Technology

Hoe handig zou het niet zijn als je je auto, je huis, of je boot kon voorzien van een likje fotovoltaïsche verf. Pogingen om dit te realiseren, bleven tot nu toe steken op laboratoriumschaa. Maar nu is er een doorbraak.

Het onderzoek is gepubliceerd in Nano Energy.

In Korea is de eerste coating ontwikkeld bestaande uit een organische oplossing met partikels die een hoogrendements zonnecel vormen, die ook op grote oppervlakken werkt. Het team onder leiding van Hae Jung Son van het Photo-electronic Hybrids Research Center van het Korea Institute of Science and Technology (KIST) kondigde aan dat ze het verschil in het mechanisme van filmvorming hebben geïdentificeerd tussen een klein gebied en een groot gebied van organische zonnecellen in een oplossing en dat ze, door het probleem met betrekking tot de gerelateerde procestechnologie op te lossen, een hoogrenderende organische fotovoltaïsche zonnecel-oplossing hebben ontwikkeld die op een groot oppervlak kan worden toegepast.

Het team onthulde dat in de handel verkrijgbare organische materialen gemakkelijk kristalliseren, waardoor ze ongeschikt zijn voor grootschalige oplossingsprocessen. In het geval van industrieel gebruik, vindt het proces waarbij het oplosmiddel verdampt langzaam plaats, wat resulteert in agglomeratie en andere verschijnselen die de efficiëntie van de zonnecel verlagen.

Bij de spincoating-methode, een proces met een klein oppervlak dat wordt gebruikt in laboratoriumonderzoek, wordt het substraat snel geroteerd tijdens het filmvormingsproces om de verdamping van het oplosmiddel te versnellen, en dit maakt het mogelijk om een ​​film te vormen zonder het bovengenoemde probleem met betrekking tot verminderde efficiëntie.

Op basis van deze informatie besloten de onderzoekers om de verdampingssnelheid van het oplosmiddel te regelen na de coatingstap in een grootschalig proces als een manier om een ​​film te vormen die is geoptimaliseerd voor de prestaties van zonnecellen. Zo werd een 30% hoger stroomomzettingsrendement bereikt.