James Dyson Award voor audiosysteem dat glas gebruikt om muziek te streamen (video)

Ammos is een audiosysteem voor thuis dat kristalhelder geluid produceert met een glasplaat en daardoor in het geheel recyclebaar is. De zes studenten van TU Delft pakken hiermee de duurzaamheidskwesties in consumentenelektronica aan en hopen hiermee recycling te stimuleren.

De opdracht

Hoe werkt het?

Materialen

Het elektronische afval groeit steeds harder. Schadelijk voor het milieu, constateert de VN. En dit is tevens slecht voor de portemonnee. Vorig jaar belandde wereldwijd ruim vijftig miljoen ton aan elektrische apparaten bij het afval. Dat is meer dan zeven kilo per persoon. En die berg groeit enorm. Zo haalt Nederland waarschijnlijk niet het verplichte recycling percentage voor huishoudelijke elektrische apparaten. De studenten van de faculteit van Industrieel Ontwerpen (IO) in TU Delft dachten: dit kan beter. Met de ontwikkeling van Ammos willen ze een tegenreactie starten in de huidige weggooicultuur.De opdracht is simpel: ontwerp iets wat een probleem oplost. Omdat de huidige speakers in de markt zeldzame aardmetalen gebruiken die niet duurzaam zijn, gingen de studenten aan de slag met glas. Consumentenelektronica brengt grote duurzaamheidsproblemen met zich mee, die slecht of niet te repareren en te recyclen zijn. Ammos is ontworpen voor een lange levensduur door hoogwaardige componenten en tijdloos design. Glas is een duurzaam materiaal en het belangrijkste ontwerpelement van Ammos. Door verder alleen ecologisch verantwoorde materialen te gebruiken, is de speaker juist makkelijk te repareren waardoor het aanzienlijk langer mee kan. Zo wil het de duurzaamheidskwesties in consumentenelektronica aanpakken.Ammos produceert muziek door een dunne glasplaat te laten trillen met behulp van actuatoren. Het glas wordt gebruikt om midden- tot hoge frequenties van 200 tot 20.000 Hz te produceren. De actuatoren worden onzichtbaar dicht bij de rand van het glas geplaatst, waardoor er voldoende kracht op wordt uitgeoefend. Om een volledig geluidsspectrum te verkrijgen is er een kleine sub woofer in de behuizing geplaatst die lage frequenties van 20 en 200 Hz produceert. De speaker kan worden aangesloten via Wi-Fi en Bluetooth en heeft USB-C, 3,5mm audiokabel en stroomondersteuning als ingang. Op het voorpaneel, wat gemaakt is van bamboe, is een haptisch aanraakoppervlak waarmee de gebruiker het product kan bedienen.Ammos is ontworpen voor een lange levensduur door hoogwaardige componenten en tijdloos design. Het product bestaat uit glas, aluminium, bamboe en ABS, elementen die zijn gekozen vanwege duurzaamheid, gebruikerskwaliteit en omdat ze ecologisch verantwoord zijn en bestaan uit secundaire materialen. Ammos gebruikt aluminium printplaten voor zijn elektronica. Deze zorgen voor een betere warmteafvoer, levensduur, recyclebaarheid en zijn niet giftig. Ammos staat daarnaast voor repareerbaarheid. Er wordt geen lijm gebruikt, alle bevestigingen kunnen worden losgemaakt met één enkele schroevendraaier en alle elektronica is toegankelijk door slechts zes schroeven te verwijderen. Kritieke componenten kunnen makkelijker en goedkoper vervangen worden, bijvoorbeeld bij een barst in de glazen plaat. Dit bevordert de levenscycli van het product, bouwt het vertrouwen van de consument op en ondersteunt de reparatiecultuur.