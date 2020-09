Eerste aerospace-, drone- en sensorbedrijven verhuizen naar Unmanned Valley bij Katwijk

Unmanned Valley – het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk – verwelkomt de eerste bedrijven, alle actief op het gebied van aerospace, drones en sensoren. Dit betekent een belangrijke stap richting de ontwikkeling van een volwaardig ecosysteem voor drones en andere sensor-based innovaties, en een verdere versterking van de aerospace-sector in Nederland.

Aerialtronics, Deck180, Drone Flight Company, Dutch Drone Academy, Elkay International (Europe) en Marshall Netherlands zijn de eerste ondernemingen die verhuisd zijn. Atmos, Drone Light Labs en Mapture.ai vestigen zich de komende maanden op Unmanned Valley.

Met de komst van deze bedrijven is de eerste fase van ‘gebouw 356' succesvol ontwikkeld en is de recent beschikbaar gekomen ruimte nu al bijna volledig gevuld. Naar verwachting realiseert het Rijksvastgoedbedrijf in de volgende fase 1700m2 aan ruimte voor een mix van startups en scale-ups, volwassen bedrijven en kennisinstellingen.

In Zuid-Holland zijn circa 50 bedrijven en organisaties op innovatieve wijze actief binnen het Unmanned Systems domein. Daarnaast is meer dan de helft van alle Nederlandse drone-startups gevestigd in deze provincie, met als hotspots Katwijk, Delft, Rotterdam en Den Haag.

"Er werd al meer en meer getest op de locatie, maar met de verhuizing van de eerste bedrijven komt Unmanned Valley echt tot leven", aldus Theo de Vries, programmamanager Unmanned Valley vanuit regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter. "Drones halen vaak alleen de krantenkoppen als bedreiging voor het luchtverkeer of als pizzabezorgservice. Deze bedrijven laten zien dat de realiteit anders en de economische en maatschappelijke potentie voor Nederland gigantisch is."

"Unmanned Valley heeft de potentie om uit te groeien tot een hotspot voor onbemande en sensorgerelateerde bedrijvigheid. Innovatieve bedrijven zijn namelijk op zoek naar een goed ontwikkeld ecosysteem. Meer nog dan een geschikte kantoorlocatie, wil men toegang tot het juiste netwerk, technologie en talent", zegt Rinke Zonneveld, directeur van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. "Nederland en in het bijzonder Zuid-Holland hebben wereldwijd een goede reputatie in de aerospace-sector. De ruimtevaart-, luchtvaart- en dronesclusters zijn nauw met elkaar verbonden en alle relevante spelers in onderwijs, onderzoek- en kennisinstellingen, en bedrijfsleven werken actief samen in een gebied met de omvang van een megastad."

Naast de Nederlandse start-ups en scale-ups die zich op Unmanned Valley vestigen, blijkt inderdaad dat de locatie ook internationale aantrekkingskracht heeft; enkele buitenlandse bedrijven hebben hun activiteiten inmiddels naar Katwijk verplaatst.

De pioniers van Unmanned Valley

Aerialtronics DV, van origine een Scheveningse startup en sinds 2017 onderdeel van het Franse Drone Volt, ontwikkelt drones en intelligente camera's voor tal van toepassingen; voor landmetingen en ondersteuning van de brandweer tot inspectie van windturbines en hoogspanningsmasten. Recent heeft Aerialtronics ook software ontwikkelt waarmee eenvoudig via bestaande IP-camera's te zien is of mensen mondkapjes dragen.

Atmos, een spin-off van de TU Delft, is opgericht in 2013 en heeft een drone ontwikkeld die de flexibiliteit van een helikopter combineert met de snelheid en het bereik van een vliegtuig. Daardoor heeft het weinig ruimte nodig om verticaal op te stijgen en te landen maar kan de drone tevens efficiënt grote afstanden afleggen, eigenschappen die essentieel zijn voor het in kaart brengen van grotere gebieden. Het bedrijf heeft in 2018 en 2020 financiering opgehaald bij Disruptive Technology Ventures.

Deck180 ontwikkelt sinds 2017 oplossingen om meerdere drones tegelijk autonoom in industriële en publieke omgevingen te kunnen opereren.

Drone Flight Company is marktleider in het gebruik van drones voor de zakelijke markt en begeleidt organisaties bij de integratie van drones in de bedrijfsactiviteiten. De opleidingstak van het bedrijf, Drone Flight Academy, is door de overheid erkend als vliegschool, en ontwikkelt en verzorgt trainingen, opleidingen en workshops gericht op het veilig en verantwoord vliegen met drones.

Drone Light Labs, opgericht in 2017, produceert onder andere voor Studio Drift de wereldberoemde luchtinstallatie Franchise Freedom. Het kunstwerk bestaat uit een autonoom vliegende zwerm van honderden drones en maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld algoritme dat gebaseerd is op het vlieggedrag van spreeuwen. Een van de essentiële onderdelen van het kunstwerk: ‘swarm intelligence'.

Dutch Drone Academy ontwikkelt en verzorgt sinds 2013 opleidingen en leermiddelen rondom het thema onbemande luchtvaart. Naast het certificeren van professionele dronepiloten ondersteunt het bedrijf het middelbaar beroepsonderwijs bij het opleiden van studenten tot Europees dronepiloot.

Elkay International (Europe) exporteert Europese elektronische componenten en systemen naar bedrijven in de Indiase telecommunicatie, defensie, ruimte-en luchtvaartindustrie.

Mapture.ai is een in 2018 opgerichte Delftse startup die een autonoom opererende ‘drone in a box'-systeem ontwikkelt. Doel is om het systeem te kunnen gebruiken voor uiteenlopende toepassingen zoals monitoring van industriële installaties, beveiliging van bedrijventerreinen en inzet tijdens calamiteiten.

Mapture.ai is een in 2018 opgerichte Delftse startup die een autonoom opererende ‘drone in a box'-systeem ontwikkelt. Doel is om het systeem te kunnen gebruiken voor uiteenlopende toepassingen zoals monitoring van industriële installaties, beveiliging van bedrijventerreinen en inzet tijdens calamiteiten. Marshall Netherlands is onderdeel van Marshall Aerospace and Defence Group (uit het Verenigd Koninkrijk) - een van de grootste onafhankelijke technologiebedrijven van Europa. Het bedrijf is onder andere gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en onderhouden van defensiegerelateerde containersystemen en het ombouwen, modificeren en onderhouden van militaire en civiele vliegtuigen. Marshall ondersteunt al meer dan 20 jaar de Koninklijke Luchtmacht en eind 2018 won het bedrijf een contract voor de levering en onderhoud van 1.400 containersystemen voor de gehele krijgsmacht.



Unmanned Valley is een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk, en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Rijk, de provincie Zuid-Holland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op termijn moet Unmanned Valley uitgroeien tot een broedplaats voor hightech bedrijvigheid.

Onderzoeksbureau Drone Industry Insights verwacht dat de dronemarkt wereldwijd in 2025 naar 42,8 miljard dollar groeit. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de omvang in 2020 (22,5 miljard dollar). Ook de Europese markt verdubbelt bijna; van 5,19 miljard dollar nu naar 9,86 miljard dollar in 2025.