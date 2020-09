Brugge ontwikkelt digital twin van de hele stad

Stad Brugge en onderzoekscentrum imec gaan een ‘urban digital twin’ bouwen van de hele stad. Hiermee kanl het stadsbestuur toelaten de impact van maatregelen van tevoren simuleren, bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit en verkeerstromen.

Geluidshinder aanpakken, verkeersoverlast verminderen, drukte managen, luchtkwaliteit verbeteren: steden staan voor complexe uitdagingen. Een ingreep om een probleem aan te pakken in een bepaalde wijk kan een impact hebben op andere domeinen in een andere wijk. Het autovrij maken van een bepaalde straat kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit van aanliggende wijken verbeteren, maar tegelijk ook de verkeerssituatie op andere plaatsen verslechteren.



Om meer inzicht te krijgen in dergelijke complexe vraagstukken, start Stad Brugge met de ontwikkeling van een ‘urban digital twin'. Schepen van Smart City Minou Esquenet: "Met deze digitale kopie van de stad, die gevoed zal worden met real-time data, kunnen we het effect van bepaalde beslissingen simuleren. Minder geslaagde voorstellen kunnen we met een druk op de knop weer ongedaan maken."

Gefaseerd project

Het open innovatieproject zal in drie fases verlopen. Tegen eind dit jaar worden diverse beschikbare databronnen in Brugge ontsloten en samengebracht op één dashboard dat beleidsmakers meteen een helder inzicht geeft in onder meer de luchtkwaliteit en verkeerstromen in de stad. In een tweede fase wordt het mogelijk om voorspellingen te maken binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld door de verkeerssituatie voor en na een bepaalde interventie te vergelijken. Het uiteindelijke doel van deze digitale controlekamer is om beslissingen over verschillende beleidsdomeinen heen te kunnen uittesten.



Imec wordt als onderzoekscentrum betrokken om samen met publieke en private spelers (smart city-platformen, data-en modelleveranciers, IoT-sensorleveranciers, cloud providers, etcetera) tot breed gedragen standaarden te komen. De partners zoeken de samenwerking op met industriële spelers, domeinexperten en andere steden om via open data de ontwikkeling van 'urban digital twins' in Vlaanderen te versnellen.