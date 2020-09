Wetsvoorstel CO2-heffing voor bedrijven

Het kabinet presenteert op Prinsjesdag het wetsvoorstel voor een CO2-heffing voor de meest vervuilende bedrijven in de industrie. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën laten weten. De regels gaan per 1 januari 2021 in.

Het kabinet wil bedrijven met de belasting stimuleren om minder CO 2 uit te stoten. Bedrijven krijgen een bepaalde vrijstelling. Over de te veel uitgestoten CO 2 wordt belasting geheven. Morgen, op Prinsjesdag, wordt bekendgemaakt hoe hoog deze belasting is. De CO 2 -taks zal tot in ieder geval 2030 lopen.