Europese AI-community Ellis van start

In heel Europa worden op dinsdag 15 september de ‘units’ van European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (Ellis) virtueel gelanceerd. Een van de deelnemers is de Nederlandse op Amsterdam Science Park. Het netwerk van 30 units moet een sterke community op het terrein van Machine Learning en Artificial Intelligence creëren in Europa, en zo Europa aantrekkelijk(er) te maken voor talentvolle onderzoekers en Europa concurrerend laten zijn op het terrein van AI.

"Binnen Ellis Amsterdam doen we onderzoek op uiteenlopende terreinen van AI: information retrieval, multi media, computer vision, natuurlijke taalverweking en machine learning', vertelt hoogleraar Machine Learning Max Welling, een van de oprichters en bestuurslid van Ellis. "Een zeer belangrijk onderdeel is het Geometric Deep Learning Research Program. Hierin willen we met geometrische wiskunde inzicht krijgen in de grondslagen van machine learning om zo de scope ervan te verbreden en tot nieuwe toepassingen te komen. Daarmee zet ons programma Europa in het epicentrum van geometric deep learning."

In Ellis Amsterdam werken twintig wetenschappers van het Informatics Institute, het Korteweg-de Vries Institute for Mathematics en het Institute for Logic, Language and Computation. Zij werken nauw samen met collega's van de andere 29 Europese units, onder meer door tijdelijke uitwisseling van onderzoekers. Samenwerking vindt ook plaats met partijen buiten de wetenschappelijke wereld, bijvoorbeeld in de labs van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) op het Science Park met onder andere Qualcomm, Ahold Delhaize, TomTom, Bosch en Elsevier.