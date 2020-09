Studie: doeltreffendheid Machinerichtlijn verbeteren door aanpassingen

In juni 2020 zijn de resultaten van een studie gepubliceerd waarin is onderzocht wat de effecten zijn van voorgestelde aanpassingen in de huidige Machinerichtlijn(2006/42/EG). Deze aanpassingen kwamen uit een eerdere evaluatiestudie. Zijn de aanpassingen echt nodig, wat zijn de voor-en/of nadelen en brengen ze niet te veel kosten met zich mee voor de belanghebbenden?

In het algemeen bleek uit deze studie dat de huidige Machinerichtlijn overwegend geschikt is voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van machines. Ook is de richtlijn in het algemeen geschikt voor het waarborgen van de goede werking van de interne markt. Niettemin zouden een aantal voorgestelde aanpassingen de doeltreffendheid en efficiëntie van de richtlijn verder verbeteren. De voorgestelde aanpassingen komen uit een evaluatie van de Machinerichtlijn gehouden in mei 2018. Hierin werd gekeken op welke punten de Machinerichtlijn aangepast zou moeten worden om aan de behoeften van de markt te voldoen.

Lees verder op: https://www.fusacon.nl/aanpassingen-voor-de-machinerichtlijn-verbeteren-doeltreffendheid/