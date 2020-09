Slim, digitaal 3D-model toont calamiteiten in de stad in één oogopslag

Een uniek digitaal 3D-model dat alle verzamelde gegevens in steden combineert op één gemeenschappelijk platform; dat is het resultaat van het ITEA-project PS-Crimson, een samenwerking van zes academische en industriële partners uit Nederland en Canada.

Met dit platform kan de openbare veiligheid en rampenbeheersing worden verbeterd, zo blijkt uit pilotprojecten in Eindhoven en Vancouver. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben AI-beeldtechnologie ontwikkeld die de locatie van incidenten kan detecteren op basis van een foto en looproutes van mensen kan volgen via meerdere camera's.

Steden digitaliseren tegenwoordig steeds meer diensten, zoals het verzamelen van gegevens voor mobiliteit, veiligheid en communicatie met burgers. Een gebrek aan gemeenschappelijke platforms, toolsets en gescheiden gegevens per afdeling leidt tot versnippering van informatie. Het consortium PS-CRIMSON levert een platform dat dient als één toegangspunt voor stadsvertegenwoordigers.

Dit Smart City-platform bespaart hen veel tijd en geld en geeft hen één overzicht van alle gegevens die ze verzamelen, waardoor ze deze kunnen combineren en snel kunnen handelen. De nadruk ligt op de domeinen openbare veiligheid en rampenbeheer, waar de voordelen van het platform buitengewoon belangrijk zijn.

Veiligheid en rampenbeheer

De gemeente Eindhoven en Vancouver waren vanaf het begin betrokken bij het ontwerp en de uitvoering. Dit resulteerde in twee demonstraties, gericht op respectievelijk openbare veiligheid en rampenbeheersing.

Voor de openbare veiligheid moet een team dat verantwoordelijk is voor videobewaking momenteel mogelijk tot zestig beeldschermen in de controlekamer monitoren. Bovendien krijgen ze gedurende de dag tientallen telefoontjes van burgers en agenten over verdachte gebeurtenissen. Dankzij de resultaten van PS-CRIMSON kon deze persoon nu met één enkel scherm werken en, eenmaal ingelogd, virtueel door een 3D-model van de stad lopen. Bovendien kunnen ze dankzij meerdere camera's en microfoons alles wat er gebeurt tegelijk zien en horen.

AI-beeldtechnologie

Een team van onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven, geleid door Peter de With, hoogleraar bij de Video Coding and Architectures (VCA) -groep, krijgt twee specifieke toepassingen van hun ontwikkelde AI-beeldtechnologie toegeschreven: geo-localization en human re-identification. "Met geo-localization kan het systeem automatisch de locatie van een incident op tien meter nauwkeurig detecteren op basis van een foto die naar de politie is gestuurd, door te zoeken in een fotodatabase van de stad," legt De With uit.

Door human re-identification kan het systeem mensen in een bepaald gebied detecteren en looproutes tussen camera's door de stad verbinden. "We noemen dit ‘terugspoelen in de tijd' ", zegt De With. "Wandelroutes kunnen zowel vooruit als achteruit zichtbaar worden gemaakt."

Er is veel privacybescherming in het systeem ingebouwd, volgens De With. "Voor ons gebruik zijn de gezichten van mensen geblurred. Bestaande regels staan bovendien niet ​​toe om videobestanden langer dan 72 uur op te slaan en we hebben een zeer strikte AVG-wet in Nederland." Het beheer van het systeem ligt overigens bij de politie en gemeente.

Aardbevingsdetectie

In Vancouver toonden de applicatie en het model het effect van een aardbeving van 6,9 op de schaal van Richter op het dichtbevolkte centrum. De applicatie en het model simuleerden de verschillende scenario's en stelden de stad in staat om de schade met een veel groter niveau van detail en nauwkeurigheid te voorspellen en vooraf in te schatten. Ze keken niet langer naar het niveau van een volkstelling over 5-10 gebouwen, maar konden nu het effect zien, tot op het niveau van de interieureenheden in de beschadigde gebouwen, en dan het effect zien van de verschillende niveaus van overstromingen die zouden volgen.