ASN Bank Wereldprijs 2020 zoekt slimme ideeën voor een betere wereld

Een droom, briljant idee of concreet businessplan? Startende ondernemers, met een duurzaam idee voor een toekomstbestendige wereld, kunnen zich nog t/m vrijdag 11 september a.s. inschrijven voor dé competitie voor duurzame start-ups in Nederland; de ASN Bank Wereldprijs. ASN Bank stimuleert initiatiefnemers hiermee om hun duurzame idee verder te brengen en verdeelt 55.000 euro onder maximaal vier winnaars. Zowel ondernemers als ondernemers in spé worden aangemoedigd om mee te doen.

De twaalf voorgaande edities betekenden de doorbraak van bedrijven als ptthee, Yoni en Seepje. "Hun finaleplek gaf deze Nederlandse gamechangers een vliegende start. De huidige crisis maakt duidelijk hoe hard we ondernemers als deze nodig hebben. Ze denken buiten de geijkte kaders en hebben het lef om flinke stappen voorwaarts te zetten, daarmee zijn ze dé pioniers voor een duurzame toekomst. Juist ook in deze in deze spannende tijd zijn, innovatieve, sociale startups hard nodig. Met de ASN Bank Wereldprijs geven wij hen een kickstart en helpen hun idee naar een volgend stadium zodat we samen de duurzame vooruitgang van de samenleving stimuleren", aldus Arie Koornneef, directeur van ASN Bank.

Deelname draagt bij

In een uitdagend traject krijgen dertig genomineerde deelnemers training en coaching op het gebied van onder andere ondernemerschap, marketing en financiën. Deelname levert in aanloop naar de finale naast praktische kennis en een netwerk van gelijkgestemden, ook publiciteit en naamsbekendheid op. Daan van Diepen van ptthee, die met kruidenthee de Nederlandse biodiversiteit herstelt (winnaar ASN Bank Wereldprijs 2019) zegt hierover: "Niet alleen het winnen van de geldprijs, maar het totale traject heeft ons enorm veel gebracht. We hebben bijvoorbeeld kunnen sparren met experts waardoor we gedwongen werden kritisch naar onze branding te kijken. Maar we hebben ook veel waardevolle contacten opgedaan die hebben geleid tot mooie samenwerkingen. Van de geldprijs hebben we extra expertise kunnen inhuren en apparaten aangeschaft waarmee we op veel professionelere schaal kruidenthee kunnen produceren."

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met vrijdag 11 september 17.00u via de website van Voor de Wereld van Morgen. Dit is het platform van ASN Bank dat mensen inspireert om steeds duurzamer te worden en de plek van waaruit startende duurzame ondernemingen gesteund worden. Inzendingen moeten aansluiten bij de missie van ASN Bank en passen binnen een van de volgende categorieën: Mens & Samenleving, Natuur & Milieu en Klimaatbescherming.

Van inschrijving tot finale

Een vakjury - met onder meer Ynzo van Zanten van Tony's Chocolonely, Jasper Gabriëlse van Seepje en Faiza Oulahsen van Greenpeace - buigt zich tijdens verschillende selectiemomenten over de ingediende ideeën. Er wordt gelet op innovatie, duurzaamheid en creativiteit. Zes ondernemers gaan uiteindelijk door naar de finale op 11 november. Zij maken kans op een geldprijs tussen de 10.000 en 25.000 euro en een publieksprijs van 5.000 euro, waar een online stemronde aan vooraf gaat.