TMC ontwikkelt machine voor herbruikbare mondkapjes uit gerecycled plastic in Uganda

TMC heeft in samenwerking met Eco Brixs een machine ontwikkeld waarmee in Uganda verzameld plastic gerecycled wordt om herbruikbare en betaalbare mondmaskers van te maken.

Onlangs is de SBIR-subsidie (Small Business Innovation Research) van het RVO aan het project verleend. Het doel is om de productie voor het einde van het jaar te starten. Om dit te realiseren worden geavanceerde technologieën gecombineerd met de beschikbare middelen en technologie in Uganda. De systemen worden zodanig aangepast dat ze plastic afval kunnen verwerken in plaats van dure grondstoffen en processen die momenteel in het Afrikaanse land gebruikt worden.

"De filters worden geproduceerd met behulp van elektrospintechnieken, maar zijn aangepast voor de verwerking van gerecycled plastic", aldus projectleider Antonio Garcia. "Het eindresultaat is een vlies van nanovezels dat in staat is om de kleine deeltjes en bacteriën in de lucht te filteren. Het filtermedium wordt tijdens het productieproces elektrostatisch geladen, waardoor het filter virussen en bacteriën kan opvangen en deactiveren. Het uiteindelijke doel is om FFP2-equivalente mondmaskers te produceren, maar het voordeel is dat ze herbruikbaar zijn door ze te wassen met water en zeep, of met stoom."

Tijdens de ontwikkelingsfase wordt rekening gehouden met alle certificeringsvereisten en er zullen verschillende tests worden uitgevoerd op de mondmaskers om de certificering van medische hulpmiddelen te verkrijgen.

Naar verwachting kunnen er per maand 7.680 mondmaskers geproduceerd worden, wat neerkomt op 322.560 wegwerpvarianten. "Door de pandemie zijn veel mensen in Uganda hun baan verloren. Met dit project bestrijden we naast het coronavirus ook de werkloosheid, want er worden zo'n 2.500 nieuwe banen mee geschapen."

Er zijn al meerdere aanvragen voor mondmaskers binnengekomen vanuit lokale ziekenhuizen en overheden. De focus voor de machine ligt de komende periode dan ook op mondmaskers. In de toekomst zou de machine ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals het produceren van filters voor waterzuiveringssystemen.