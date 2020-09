Eindelijk! Interactief papier (video)

Aan Purdue University is een printproces ontwikkeld dat elk willekeurig stuk papier of karton verandert in een toetsenbord, of ander gebruiksvriendelijke mens-machine-interface.

De technologie is gepubliceerd in Nano Energy.

Onderzoeker Ramses Martinez: "We hebben een methode ontwikkeld om papier water-, olie- en stofafstotend te maken door het te coaten met sterk gefluoreerde moleculen. Deze omnifobe coating stelt ons in staat om meerdere lagen circuits op papier te printen zonder dat de inkt van de ene laag naar de andere doorloopt."

Martinez zegt dat deze innovatie de fabricage van verticale druksensoren mogelijk maakt die geen externe batterij nodig hebben, aangezien ze de energie oogsten uit hun contact met de gebruiker.

Deze technologie is compatibel met conventionele grootschalige printprocessen en kan gemakkelijk worden geïmplementeerd om conventionele kartonnen verpakkingen of papier snel om te zetten in slimme verpakkingen of een slimme mens-machine-interface.

"Ik stel me deze technologie voor om de interactie van de gebruiker met voedselverpakkingen te vergemakkelijken, om te controleren of het voedsel veilig is om geconsumeerd te worden, of om gebruikers in staat te stellen het pakket dat thuiskomt te ondertekenen door met hun vinger over de doos te slepen om zichzelf correct te identificeren als de eigenaar. van het pakket, 'zei Martinez.

"Bovendien heeft onze groep aangetoond dat eenvoudige vellen papier van een notebook kunnen worden omgevormd tot muziekspelerinterfaces, zodat gebruikers nummers kunnen kiezen, afspelen en hun volume kunnen wijzigen."