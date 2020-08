De eerste protonen vliegen weer in Genève. Een stukje...

Op Cern is vorige week de nieuwe Linac 4 versneller in gebruik genomen. De nieuwe machine vervangt de oude eerste voorversneller voor de grote LHC-versneller, de Linac 2 die sinds 1978 in gebruik was.

Een stabiele en betrouwbare protonenbron is belangrijk voor de cirkelvormige LHC-versneller van 27 kilometer optrek in Genève. De voorversneller gaat later ook protonen leveren voor de HL-LHC, de toekomstige nog intensere versie van de LHC.

Aan de inbouw van de Linac 4 is twee jaar gewerkt. De lineaire versneller jaagt met elektromagnetische velden protonen in een rechte lijn op tot een energie van 160 MeV. Hij levert deze protonen aan een volgende, cirkelvormige voorversneller voor de LHC, de zogenoemde PS-booster.

Die zal volgens schema begin december worden aangeschakeld. De LHC zelf komt voorjaar 2021 weer in bedrijf en na verwachting eind dat jaar zullen de experimenten hun metingen aan protonbotsingen weer voortzetten. Nikhef neemt deel aan drie daarvan: Atlas, LHCb en Alice.

De LHC was sinds eind 2018 uit bedrijf voor onderhoud en verbeteringen, de zogeheten Long Shutdown. De corona-pandemie en sluiting van Cern heeft de planning enkele maanden vertraagd, meldde het lab eerder.

De Linac 4 is een nieuwe 86 meter lange rechtlijnige deeltjesversneller. De laatste weken is intensief gewerkt aan het optimaliseren van de protonbron en het uitlijnen van de bundel ten opzichte van de magneten die hem besturen.

Linac 4 is een wezenlijk andere machine dan zijn voorganger uit 1978. Met nieuwe besturingstechnieken kunnen meer eigenschappen van de protonenbundel worden ingesteld. Ook is de variatie in de energie van de versnelde protonen veel kleiner.

De nieuwe versneller geeft protonen tot 160 MeV energie, ruim driemaal zoveel als zijn voorganger. Daarmee kan de PS-booster ook bundels met meer energie leveren, tot 2 GeV.

Inmiddels levert de Linec 4 bundels bij de maximale energie, aldus Cern. De bundels worden nu nog gedumpt in een speciale bundelstop. Vanaf september gaat hij alweer verder naar een beamstop richting PS-booster. Op 7 december staat de aansluiting op het PS synchrotron gepland, een volgende voorversneller voor de LHC. Daarin hebben de protonen uiteindelijk 7000 GeV energie.