Holst Centre zoekt industriepartners voor projecten met geprinte elektronica

Ultradunne, interactieve folies met geïntegreerde en een interactief bedieningspaneel voor liften. Die twee producten heeft Holst Centre al samen met industriepartners gemaakt op basis van zijn geprinte elektronica. Het instituut zoekt naar meer praktijktoepassingen.

In 2017 bracht Holst Centre Europese onderzoeksinstituten samen om een open-access pilotlijn te ontwikkelen voor ‘hybrid printed electronics'. Inmiddels heeft het het door de EU gefinancierde InScope project opgezet om hybrid printed electronics (HPE) zowel in industrieel als in commercieel opzicht op de kaart te zetten. Ook is een consortium opzericht met een eigen open-access HPE testproductielijn.

De productielijn is getest voor zowel grote multinationals als het midden- en kleinbedrijf. Er zijn voor het MKB 15 cases met nieuwe functionaliteiten ontwikkeld op basis van hybrid printed electronics, variërend van sensoren in skateboards tot vrije-vorm verlichting en bedieningspanelen gemaakt door thermoforming. Met name in de verpakkingsindustrie, de gezondheidszorg en de automobielindustrie kunnen deze nieuwe functionaliteiten worden toegepast. Door gebruik te maken van de technologische kennis en ervaring van Holst Centre zijn de testcases nu zover dat ze op de markt kunnen worden gebracht.

Folies met geïntegreerde verlichting



Samen met Signify zijn ultradunne, interactieve folies met geïntegreerde verlichting ontwikkeld en getest. Deze folies worden op rol geproduceerd en vervangen de minder flexibele, kleinere Led-verlichtingsstrips. Er is een rol van meer dan 300m van deze folie geproduceerd met meer dan 24.000 Leds erop. De rollen folie worden als 2D-modules geïntegreerd in grote oppervlakken zoals ramen, muren en plafonds. Deze zogenaamde Slimme Verlichtingsoplossingen zorgen voor een betere ambiance in een ruimte en dragen zo bij aan het welbehagen van mensen, zowel thuis als op kantoor.

Interactieve media-oppervlakken voor liften

Als onderdeel van vele gebouwen kunnen liften een bron van informatie en zelfs vermaak zijn. Mensen die van die liften gebruik maken kunnen via het interactieve bedieningspaneel veel meer doen dan aangeven naar welke verdieping ze willen. Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze willen gaan sporten, en de lift zorgt dan dat ze op de juiste verdieping belanden.

Samen met Kone heeft Holst Centre een liftcabine gebouwd met een interactieve wand en geïntegreerd bedieningspaneel. Er is met name gekeken naar de interactie van mensen met de lift en het paneel. Naast de interactieve mogelijkheden is gebleken dat productiekosten tot wel 80% lager zijn dan die van de bestaande oplossingen en dat wordt voldaan aan alle veiligheidseisen. Bovendien is het ontwerp volledig vrij. Al deze factoren zorgen ervoor dat liftbouwers in de toekomst interactieve media-oppervlakken zullen gebruiken in hun liften.

Meedoen

Bedrijven kunnen profiteren van de kennis binnen het InScope consortium om zo hun eigen (hybrid) printed electronics demo om te bouwen tot een prototype dat klaar is voor productie, zelfs in grote volumes. Meer informatie geeft projectleider Corné Rentrop: corne.rentrop@tno.nl .