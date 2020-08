Damen onthult scheepsromp van duurzaam composiet (video)

Drie jaar lang is er gewerkt aan de eerste scheepsromp van duurzaam composiet van het project Ramsses (Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships) van Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). De onthuling is een mijlpaal voor het project, dat nu verder kan gaan met testen die de levensvatbaarheid van grote schepen gemaakt van composiet als duurzame oplossing voor de scheepvaart aan moet tonen.

Damen geeft aan dat een schip uit composietmateriaal zoals het Ramsses-project tot veertig procent minder zal wegen dan een stalen variant. Hierdoor nemen zowel het brandstofverbruik als de uitstoot met ongeveer 25% af. Ook heeft een lichter schip minder grote motoren nodig, waardoor er meer ruimte overblijft voor extra systemen, waarmee het een veelzijdiger platform wordt. Daarnaast heeft composiet minder onderhoud nodig dan een stalen schip.

Met het Ramsses-project wil Damen de composiettechnologie en de capaciteit voor het ontwerpen, produceren en op de markt brengen van composietschepen tot 85 meter lengte laten goedkeuren. Op het moment staan de voorschriften enkel de bouw van samengestelde schepen tot 500 ton en 25 meter lang toe. Het RAMSSES-project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.