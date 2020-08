Alternatieve koeling kan Covid-19 en klimaatverandering afremmen

Wanneer mensen aan koeling denken, stellen ze zich meestal airconditioning voor, oftewel het koelen van de lucht in een kamer. Maar er is een veel efficiëntere manier om mensen te koelen door de straling van je lichaam te gebruiken.

Om het effect van stralingskoeling aan te tonen, hebben Forrest Meggers, assistent-professor architectuur, het Andlinger Center for Energy and the Environment, en een team van onderzoekers vorig jaar een 'Cold Tube' gebouwd in Singapore. Het was een buitenpaviljoen bekleed met geïsoleerde stralingspanelen met koudwaterleidingen. Omdat je lichaam constant straling uitwisselt met objecten om je heen en straling van hete naar koele oppervlakken stroomt, ging de straling van de mensen die door de tentoonstelling liepen naar de panelen, vergelijkbaar met wat er gebeurt als je de koelkast open zet. De deelnemers gaven aan dat ze zich koel voelden, ondanks dat de lucht een temperatuur- en vochtigheidsgraad had die normaal broeierig zou aanvoelen.

Het onderzoek, dat onlangs verscheen in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), toont aan dat mensen zich op hun gemak kunnen voelen in warme en vochtige buitenomgevingen door alleen stralingskoeling te gebruiken, die veel minder energie kost dan airconditioning.

Meggers: "De meeste van mijn co-auteurs en ik hebben door Zuidoost-Azië gereisd en hebben uit de eerste hand gezien hoe snel AC-units op grote schaal zijn ingezet. Het toevoegen van een AC-raam of split-units aan gebouwen gebeurt met weinig aandacht voor de effecten op de oppervlaktetemperaturen en het klimaat en de warmte in een stad. De units werken door de warmte van de lucht in een kamer naar buiten af te voeren. Door warmte buiten de gebouwen, langs de gevel, af te stoten, worden trottoirs en gebieden rond gebouwen erg heet en worden veel ruimtes onbruikbaar. Onze technologie doet precies het tegenovergestelde; het biedt kansen om in verschillende delen van de stad thermische acceptatie te herwinnen zonder een enorm park te hoeven bouwen. U kunt deze koelpanelen buiten installeren in warme en vochtige omgevingen, en 'cool havens' bouwen waar mensen kunnen samenkomen, eten en spelen."

En waarom is het beter op het geied van Covid?

Onderzoeker Eric Teitelbaum: "Als gebouwen uitsluitend aitconditioning gebruiken voor koeling, kan de hoeveelheid verse lucht niet naar believen worden verhoggd, omdat de luchtstroom is gekoppeld aan de hoeveelheid koeling. Wil je meer buitenlucht het gebouw binnenstromen, dan heb je ook extra capaciteit nodig om die lucht te ontvochtigen en te koelen. De meeste systemen zijn niet gebouwd met het vermogen om de hoeveelheid lucht te laten stromen die in veel gevallen wordt aanbevolen om luchtverontreinigende stoffen binnenshuis te verdunnen en de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. En als ze kunnen, kost het enorme hoeveelheden energie."