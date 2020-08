's Werelds snelste elektrische boot racet een Tesla Model 3

Wat is het beste forenzenvoertuig in de spits: een Tesla Model 3 of e-boot, Candela Seven? Om daar achter te komen, organiseerde het Duitse VOX-tv-programma Auto-mobil een race tussen Keulen en Düsseldorf, twee steden die verbonden zijn door de rivier de Rijn.

Het idee was om te laten zien dat elektrische hogesnelheidsveerboten over het water een levensvatbaar alternatief kunnen zijn voor de autobaan, vooral in het spitsuur, wanneer duizenden forenzen het wegennet tussen de steden verstoppen.

De gekozen boot voor de race was de Zweedse elektrische Candela Seven - een elektrische boot die hoge snelheden vasthoudt over een lange afstand en die in serie wordt geproduceerd. De draagvleugelbootheeft een bereik van 92 km in 25 knopen (46 km / u), ongeveer drie keer het bereik van de beste conventionele elektrische boten op de markt. De topsnelheid is 30 knopen (55 km / h).

Het traject van Keulen tot Düsseldorf is ongeveer 45 km over land, maar 55 km over de rivier - een afstand die geen enkele andere elektrische boot kan afleggen met snelheden van meer dan 20 knopen, zo meldt Candela's control systems engineer Kristian Sloth Lauszus. Je zou denken dat de hogere topsnelheid van de Tesla en de onbeperkte snelheid op de autobaan de auto een duidelijk voordeel geven, maar door drukte aan de rand van beide steden is het moeilijk om de afstand in minder dan een uur af te leggen.

De Candela Seven zou op volle snelheid kunnen gaan, maar op de Rijn word je weer geconfronteerd met andere obstakels. Zware binnenschepen zorgen voor kielzog waardoor de meeste planerende boten zouden moeten vertragen. De Candela Seven vliegt echter over deze deining dankzij het computergestuurde draagvleugelsysteem dat golven voor de boot detecteert en automatisch de positie van de draagvleugels 100 keer per seconde aanpast.

Uiteindelijk resulteerde de race in een spannende competitie - die te zien is op VOX TV (klik onderin het filmscherm op drie om gelijk door te gaan naar de race).