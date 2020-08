Safety Event 29 oktober 2020

Dit jaar wordt alweer voor de elfde keer het Safety Event gehouden. Dit jaar is het thema ‘Safety in een veranderende industrie’. Behalve lezingen en learnshops staan ook de safetydoctor-sessies weer op het programma – hét loket voor antwoord op vragen over machineveiligheid in industriële omgevingen.

Vanwege corona is het event verplaats van mei naar 29 oktober. Voor het eerst wordt het event gehouden in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Gezien de omstandigheden en de vereiste maatregelen voor een veilig event is er dit jaar maar ruimte voor 175 bezoekers. Dus schrijf u snel in om van een plaats verzekerd te zijn: https://www.safetyevent.nl/ Op de website van het event is ook meer informatie te vinden over de exacte inhoud van het programma: https://www.safetyevent.nl/programma De vermelde aanvangsttijden kunnen nog veranderen, dus houdt het programma in de gaten. Zo worden de safetydoctor-sessies naar verwachting in twee delen gesplitst, met een reeks in de ochtend en een in de middag.